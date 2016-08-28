Göztepe, İsmail'i İnegölspor'a kiraladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe, İsmail Köse'yi İnegölspor'a kiraladı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe geçen sezonun devre arasında Manisaspor'dan büyük umutlarla transfer ettiği kanat oyuncusu İsmail Köse'yi yeni sezon öncesi 1 yıllığına 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından İnegölspor'a kiralandı.

Geçen sezon Samsunspor, Aytemiz Alanyaspor ve Kardemir Karabükspor karşılaşmalarında görev yapan 20 yaşındaki futbolcu toplam 158 dakika sahada kaldı. Göztepe'nin kadro yoğunluğu nedeniyle stoperleri Cemil Vatansever ve Fatih Kurucuk'la da vedalaşması beklenirken, çok sayıda 2'nci Lig takımının genç sol bek İsmail Can Üzüm'ü kiralamak istediği ifade edildi.