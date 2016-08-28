Karabükspor Rize'yi farklı yendi

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

Kardemir Karabükspor'un cezası nedeniyle ev sahibi takımın taraftarı karşılamaya alınmadı. Maçı az sayıda misafir takım seyircisi de takip etti.

İLK YARI



8. dakikada, Kardemir Karabükspor'un atağında Traore'nin ara pasında topla buluşan Yatabare, ceza sahası içerisine girer girmez kaleye vurdu, kaleci Gökhan Akkan topu iki hamlede kontrol etti.

10. dakikada, ev sahibi takımın sağ kanattan kullandığı korner atışında savunmadan seken topun gelişine Kerim Zengin vurdu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak defansa çarparak az farkla üstten kornere çıktı.

19. dakikada, Kardemir Karabükspor'un gelişen atağında sağ kanattan Poko'nun yaptığı ortaya ceza sahası içinde bulunan Yatabare gelişine vurdu. Bu oyuncunun vuruşunda savunmaya da değen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

38. dakikada kırmızı-mavili takımın atağında sol kanatta topla ceza sahası içine giren Yatabare'nin şutunu kaleci Gökhan Akkan kontrol etti.

İlk yarı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



İKİNCİ YARI

64. dakikada, Çaykur Rizespor'un gelişen atağında caza sahası dışından Tuszynski'nin çektiği şut üst direkten geri döndü, savunma topu uzaklaştırdı.

68. dakikada, Kardemir Karabükspor'un gelişen atağında topla ceza sahası içine giren Yatabare'nin şutu az farkla auta çıktı.

82. dakikada, ev sahibi takımın atağında Tanase'nin ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Traore kaleye vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

90. dakikada, Kardemir Karabükspor'un gelişen atağında sol çaprazdan Latovlevici'nin kaleye çektiği şut kaleci Gökhan Akkan'dan sekti, boşta kalan meşin yuvarlağı Skulason ağlara gönderdi: 3-0

Karşılaşma, ev sahibi takımın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

HAKEMLER: Halil Mutlu Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ahmet Şahin, Kerim Zengin, Dany, Kokalovic, Latovlevici, Poko, Ceyhun Gülselam, Serdar Deliktaş (Dk. 43 Skulason), Lazarevic (Dk. 63 Tanase), Traore, Yatabare (Dk. 71 Rodic)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Ümit Kurt, Ali Faez (Dk. 34 Recep Niyaz), Oboabona, Ahmet İlhan Özek (Dk. 75 Mehmet Akyüz), Robin Yalçın, Saadane, Dhurgham İsmael, Emrah Başsan (Dk. 46 Oğulcan Çağlayan), Tuszynski

GOLLER: Dk. 19 Yatabare, Dk. 82 Traore, Dk. 90 Skulason (Kardemir Karabükspor)

SARI KARTLAR: Dk. 3 Kokalovic, Dk. 24 Ceyhun Gülselam, Dk. 42 Yatabare, Dk. 48 Lazarevic, Dk. 71 Tanase, Dk. 90+2 Traore (Kardemir Karabükspor), Dk. 60 Ümit Kurt (Çaykur Rizespor)