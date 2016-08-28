Konya'da stat bakıma alındı

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun zemini bakıma alındı. Stadyumun zemin sorumlusu Gökhan Özkan, Beşiktaş-Galatasaray Süper Kupa organizasyonundan sonra çimlerde hastalık başladığını söyledi.

Bu karşılaşmadan bir gün önce kupa töreni için yaklaşık 250 kişinin çimlerin üzerinde prova, aynı gün her iki takımın oyuncularının da sahada antrenman yaptığını belirten Özkan, maç esnasında da Galatasaray taraftarı tarafından sahaya atılan meşaleler ve patlayıcıların çim zemini etkilediğini söyledi.

Zemin sorumlusu Gökhan Özkan, şöyle dedi:

"Stadyumda Beşiktaş Galatasaray Süper kupa maçtan bir gün önce kupa seramonisinin provası yapıldı. Yaklaşık 250 kişi sahaya girdi. Aynı gün akşam her iki takımın futbolcuları da idman yaptı. Maç günü de Galatasaraylı taraftarların sahaya attıkları meşaleler, torpiller bir hayli sahamızı deforme etti. Oluşan tahribatlar çoktu ve zaman da azdı. Elimizden geldiğince Atiker Konyaspor-Beşiktaş arasında oynanacak olan lig maçına yetiştirmeye çalıştık. Ama nihayetinde çim de bir canlı. Gelişmesi için belirli süreçler istiyor. Bu hafta iç sahada maçımız yok. Önümüzde kısa bir süre var ve 15 Eylül'de Shakhtar Donetsk maçına kadar çimleri daha iyi hale getireceğiz."

SÜPER KUPA FİNALİ ZEMİNE CİDDİ ZARAR VERDİ

Süper Kupa finalinden sonra çimlerde hastalık başladığını ifade eden Gökhan Özkan, "Kuzey tribün kale önünden Süper Kupa maçının seramoni provası için uygun olmayan ayakkabılarla 200-250 kişi defalarca sahaya giriş-çıkış yaptı. Karşılaşmada da Galatasaray taraftarları sahaya torpil ve meşaleler attı. O bölgedeki çimlerde hastalık başlangıcı tespit ettik. Ayrıca seranomi için kurulan sahnenin uzun süre orta sahada kalması ve çimlerin hava almaması da buradaki zemini etkiledi." dedi.

'UEFA VE MİLLİ MAÇLARA HAZIR EDECEĞİZ'

Zemini bakıma aldıklarını ifade eden Gökhan Özkan, şunları söyledi:

"Saha da ciddi bir bakıma gireceğiz. Ama önceliğimiz hastalığı ortadan kaldırmak. Bir program belirledik kendimize. Ona göre gece-gündüz çalışmalar yapıyoruz. Yakında Atiker Konyaspor'un UEFA maçları ve Milli Takım maçları var. Onun için en kısa sürede zemini en iyi hale getirmeye çalışıyoruz."