Neymar'a ödül gibi ceza

Neymar, 2007 ve 2008 yıllarında vergi kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle sadece 125 bin Euro ceza ödeyecek.

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Neymar, vergi kaçırmaktan suçlu bulunduğu için 125 bin Euro ceza ödeyecek.

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden AS'ta çıkan habere göre, Katalan ekibinin Brezilyalı futbolcusu Neymar, 2007 ve 2008 yıllarında vergi kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 125 bin Euro ceza ödeyecek.

24 yaşındaki yıldız futbolcu, daha önce de Barcelona'ya transfer olurken bonservis bedelinin düşük gösterilmesi ile ilgili haberlere konu olmuştu.