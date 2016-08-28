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West Ham'ın yeni golcüsü Zaza

  • AA
  • Giriş Tarihi: 28.8.2016 14:53
West Ham'ın yeni golcüsü Zaza
West Ham'ın yeni golcüsü Zaza

İngiltere ekibi, İtalyan futbolcuyu 5 milyon avro bedel karşılığında bir yıllığına kiraladı

İngiltere ekiplerinden , İtalyan futbolcu Simone Zaza'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

West Ham United Kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki forvet oyuncusu Zaza için İtalya'nın Juventus Kulübüne 5 milyon avro kiralama bedeli verildiği bildirildi.

Ayrıca, futbolcunun 'de belli bir maç sayısının üstünde oynaması halinde otomatik olarak 20 milyon avro bedelli satın alma opsiyonunun devreye gireceği kaydedildi.

İtalyan golcü, geçen sezon Juventus formasıyla 24 resmi maçta 8 gole imza atmıştı.

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