Ajax hocasından Ziyech sözleri: "Onu istiyorum"

Ajax Teknik Direktörü Bozs, Hakim Ziyech hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax'ta teknik direktör Peter Bozs, Hakim Ziyech hakkında konuştu.

"ONU KİM İSTEMEZ Kİ..."

Bozs, Ziyech'in transferini istediğini söylerken, "Onun gibi bir oyuncuyu herkes kadrosunda görmek ister. Harika bir futbolcu. Ancak onu alabilmemiz için önce oyuncu göndermemiz lazım. Görünüşe göre bu da gerçekleşecek. Transferin sonuna doğru önemli olaylar yaşanabilir." dedi.

GÜNÜN TRANSFER HABERLERİ (29 AĞUSTOS 2016)

GÖNDERİLECEK İSİMLER BELİRLENİYOR

Ajax'ta gönderilmesi düşünülen oyuncular ise genç isimler Riechedly Bazoer ve Daley Sinkgraven ile 30 yaşındaki oyuncu Lasse Schöne. Ajax'in Bazoer ve Sinkgraven'i kiralık; Schöne'yi ise bonservisi ile elden çıkarmak istediği düşünülüyor.

OKLAR AJAX'I GÖSTERİYOR

Ziyech de ligde oynanan son maçın ardından Twente'ye veda etmişti. Ajax Futbol Direktörü Overmars, Ziyech için Twente yönetimi ile görüştüklerini ve oyuncunun kendilerinde oynamak istediğini belirtmişti.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor Dış Haberler