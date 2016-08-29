Galatasaray'ın yeni transferi Tiote kimdir?

Galatasaray'ın son transferi Cheick Tiote... 30 yaşındaki Tiote, Fildişi Sahili vatandaşı...Tiote'nin kariyeri hakkında detaylar haberimizde...

Galatasaray, Newcastle United'dan Cheick Tiote ile anlaştı. İstanbul'a gelen Fildişi Sahilli orta saha ile son görüşmeleri yapan Galatasaray 30 yaşındaki oyuncu Cheick Tiote'yi KAP'a bildirecek. İşte Galatasaray'ın yeni transferi Cheick Tiote'ye dair detaylar.

SOKAK FUTBOLUNDAN GELME

Yamoussoukro'da doğan oyuncu, 10 yaşında sokak futboluna başladı. 15 yaşına kadar çıplak ayakla oynayan oyuncu, 1998 yılında Fildişi takımlarından FC Bibo'da futbola başladı. Gösterdiği yüksek performans sonrası Belçika takımlarından Anderlecht'in scout ekibi tarafından izlenen oyuncu, 2005 yılında Anderlecht'e transfer oldu. İlk maçında seri penaltı atışlarında bir vuruşu gole çeviremedi. 2008-2008 sezonunda Hollanda takımlarından Roda JC'ye kiralandı ve FC Bibo'dan eski takım arkadaşı Feyenoord oyuncusu Sekou Cisse ile birlikte Hollanda'ya gitti.

YILDIZI HOLLANDA'DA PARLADI

2 Ekim 2008'de Hollanda takımlarından FC Twente'ye 750 bin Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Bu takımda 58 maça çıkıp 14 asist yaptı. 2009-2010 sezonunda Teknik Direktör Steve McClaren önderliğinde Hollanda şampiyonluğu yaşadı ve UEFA Avrupa Ligi ile Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdi. Buradaki performansı sayesinde de İngiltere olmak üzere birçok Avrupa kulübünün transfer listesine girdi.

İNGİLTERE GÜNLERİ

26 Ağustos 2010'da İngiltere Premier Lig takımı Newcastle United'a transfer olan oyuncu, ilk maçına Everton karşısında çıktı. İlk golünü Arsenal ile oynanan ve 4-4 berabere kalınan lig maçında 25 metreden attı. 25 Şubat 2011'de sözleşmesini yenileyen oyuncu kontratını 6,5 yıl uzattığını açıkladı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

İlk defa 2010 FIFA Dünya Kupası'ndan önce bir dostluk maçında milli takıma çağrılan oyuncu, takımının sonraki tüm kadrolarında yer aldı. Hala takımın aktif oyuncularından.