Göztepe'de bayram var

Türkiye 1'inci Ligi'nde 90'uncu dakikasına 2-1 mağlup girdiği Altınordu karşılaşmasında 90+1 ve 90+3'üncü dakikalarda bulduğu gollerle galip gelen Göztepe'de bayram yaşandı.

Geçen sezonun 28'inci haftasında ezeli rakibi Karşıyaka'yı 2-0 yendiği maçtan sonra 3 puanı bir arada göremeyen sarı kırmızılı ekip, tam 140 gün sonra yine bir İzmir derbisini kazanarak galibiyet hasretine nokta koydu. Yine geçen sezonun son haftalarındaki kötü gidişat yüzünden takımlarını yalnız bırakan ve protesto eden taraftarlar derbiye büyük ilgi gösterirken, karşılaşma bitiminde Atatürk Stadı'nda büyük coşku yaşandı.

Sarı kırmızılı renklere gönül verenler son düdüğün ardından futbolcuları ve teknik ekibi bağırlarına basarken birlikte İsyan Marşı'nı söyledi. Oyuncular da formalarını tribünlere atarak uzun süredir görülmeyen bu sevince ortak oldu.



Bu arada taraftarlar, müsabakada zaman geçirmek için sık sık yere yatan Altınordulu futbolculara tepki gösterip genellikle alkışladıkları kırmızı lacivertlileri, bu defa protestolarla soyunma odasına uğurladı.



İlk defa taraftarın karşısına çıkan teknik direktör Okan Buruk, çok değerli bir 3 puan kazandıklarını söyledi. "Göztepe ruhuna yakışır mücadele ettik" diyen Okan Buruk, şunları söyledi:



"Maçın başından sonuna kadar oyuna hakim olan taraf bizdik. Hayalimdeki takım böyle olmalı. Çok önemli bir gece yaşadık. Sadece 3 puan almadık, taraftarımızla barıştık ve onlarla omuz omuza verdik. Sevinmeyi çok özlemişiz. Camiamızın da beklenen Göztepe'yi gördüğünü düşünüyorum. Ancak bu asla bizim için yeterli olmayacak. Daha iyi seviyeye geleceğimize söz veriyorum."



Yine golcü eksikliğini hissettiklerini kaydeden Okan Buruk, "İki gün içinde bir oyuncuya imza attıracağız. Bu Adis Jahovic olabilir" dedi.



Müsabakayı izleyen Başkan Mehmet Sepil de takımının sergilediği futboldan memnun kaldı. Maç bitiminde protokol tribününden sevincini paylaşan Başkan Sepil'in soyunma odasında takıma, "Harika bir görüntü ortaya koydunuz. Hepinizi kutluyorum. Böyle oynadığımız sürece kimse bizden puan alamaz" dediği belirtildi.