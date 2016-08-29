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'ya Nijeryalı sol

  • AA
  • Giriş Tarihi: 29.8.2016 17:41
Kasımpaşa'ya Nijeryalı sol açık
Kasımpaşa'ya Nijeryalı sol açık

Lacivert-beyazlılar, Samuel Emem Eduok'u 1 yıllığına kiraladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , takımlarından Esperance'ta forma giyen 22 yaşındaki Samuel Emem Eduok'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan lamada, Nijeryalı sol kanat oyuncusunun, Kemerburgaz Tesisleri'nde Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin ve Pazarlama Müdürü Emre Zengilli'nin de hazır bulunduğu törende, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak takıma bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Sözleşmede, satın alma opsiyonunun da bulunduğu ifade edildi.

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