Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin basın sözcüsü Ali Rıza Koç, ligin ilk iki haftasını kayıpsız geçmenin kendileri için değerli olduğunu belirterek, "Milli maç arasına moralli girmek önemliydi." dedi.

Koç, başkent derbisinde Osmanlıspor ile 2-2 berabere biten karşılaşmanın ilk bölümünde kendilerine yakışmayan bir futbol oynadıklarını söyledi.

İlk hafta Gaziantepspor maçında oynadıkları futbolu, Osmanlıspor'a karşı 70 dakika boyunca sergilediklerini ifade eden Koç, "İlk bölümde hocamızın da söylediği gibi bize yakışmayan bir futbol vardı ama ne kadar güçlü bir takım olduğumuzu, 2-0'dan geri dönerek hatta birçok öne geçme fırsatı yakalayarak gösterdik. İyi ve genç bir takımımız var. Tecrübeli oyuncuların yardımıyla daha iyi bir seviyeye çıkacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Teknik direktör İbrahim Üzülmez'in eksikleri ve hataları tespit edip lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendireceğini dile getiren Koç, "3. haftadan sonra daha iyi bir Gençlerbirliği göreceğimizi düşünüyorum. Aytemiz Alanyaspor maçıyla birlikte 3 hafta üst üste Ankara'da maça çıkacağız. Artan performansımızı ve güzel futbolumuzu Ankaralıların da ödüllendirerek statta bizi yalnız bırakmayacaklarını düşünüyorum. Onları da bu önemli maçta tribünde görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.