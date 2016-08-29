Rio'da şike! Büyük soruşturma...

Brezilya'da düzenlenen Rio Olimpiyatları için şok bir iddia geldi. Sao Paulo polisi olimpiyatlarda oynanan futbol maçlarında 'şike' olduğu yönünde soruşturma başlattı. Büyük bir çetenin peşindeler...

Brezilya'nın Sao Paulo Polis Departmanı, Rio Olimpiyatları sırasında futbol maçlarına şike karıştırmak üzere çalışan bir çeteyi ortaya çıkardı. Çetenin iki lideri ve dokuz kişilik ekibini belirleyen polis, çete hakkında maçlara şike karıştırmak ve bunun üzerine bahis oynamak suçları ile soruşturma açıldığı belirtti. Soruşturmaya da; "Game Over" yani "Oyun Bitti" adı verildi.

ASYA BAĞLANTILI BİR ÇETE

Brezilya basını tarafından verilen bilgiye göre çete üyelerinin isimleri gizli tutuluyor. Ancak çete liderinin Malezya, Endonezya ya da Çin vatandaşı olduğu, Rio Karnavalı sırasında Brezilya'ya gelerek burada işleri yürütecek iki kişiyle irtibata geçtiği vurgulandı. Sao Paulo Polisi, ülkenin kritik noktalarına ve giriş-çıkış noktalarına çete üyelerinin fotoğraflarıyla kimlik bilgilerini verdi. Ayrıca Interpol de soruşturmaya dahil oldu.

DOKUZ KİŞİ İÇİN YAKALAMA KARARI

Polis olaylara karıştığı düşünülen dokuz kişiyi gözaltına almak üzere emir çıkardı. Liderlik yaptığı düşünülen iki kişiylse hala aranıyor. Brezilya basını, soruşturmanın Eylül ayı içerisnde biteceğini yazdı. Ancak uluslararası işbirliği sayesinde bu tarihin daha erkene de çekilebileceği ifade edildi.

SORUŞTURMA İTİRAFLA BAŞLADI

Soruşturmanın başlama noktası ise geçen ay tutuklanan bir suçlunun çeteyi deşifre etmesi ve polisle işbirliği yaparak tüm bildiklerini anlatması oldu. Şimdi herkes çetenin gerçekten maçlara etki edip edemediğinin yanıtını bekliyor. Futbol maçlarında erkekler altın madalya Brezilya'nın, kadınlar altın madalya ise Almanya'nın olmuştu.

ÜLKEDEKİ TÜM MAÇLAR İSTİM ÜSTÜNDE

Polis soruşturmayı genişletmeye ve Brezilya'da Rio öncesi oynanan spor müsabakalarının da incelenmesine karar verdi. Yapılan çalışmalara göre ülkedeki birçok spor - özellikle futbol - karşılaşmasında çetenin bahis şikesi yaptığı sonucuna ulaşılıyor.

ÇETE ÜYESİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN İSİMLER

Anderson Silva Rodrigues: Brezilya'da silahlı bir çetenin lideri. Organizasyonun başıdaki iki isimden birisi olduğu tahmin ediliyor.

Thiago Coutinho: Rio de Janeiro'ya giriş yaptığı belirlenmiş. Ancak yapılan aramalarda bulunamadı. Anderson Silva'ya bağlı çalışıyor. Coutinho'nun görevi, şike yapacak sporcular, antrenörlerle iletişime geçmek ve maçları manipüle etmek.

Marcio Souza: Eski futbolcu. Brezilya'daki yapılanmanın iki numarası, Anderson Silva'nın yardımcısı olarak düşünülüyor. Uzun süre Endonezya Ligi'nde futbol oynadığı için orada ciddi bağlantıları olduğu tahmin ediliyor.

Çetenin tahmini yapılanma çetesi...



Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor Dış Haberler