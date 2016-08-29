Hırvatistan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ante Cacic, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 5 Eylül'de Türkiye ile seyircisiz oynayacakları karşılaşma öncesi, "Türkiye'ye karşı seyircisiz oynamak bizi engellemeyecek." dedi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Maksimir Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısına katılan Cacic, elemelerdeki atmosferin 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2016) devamı niteliğinde olacağını söyledi.

Hedeflerinin Dünya Kupası'nın düzenleneceği Rusya'ya gitmek olduğunu aktaran Cacic, "Başta EURO 2016 olmak üzere son bir yıldır sergilediğimiz oyun, bize favoriler arasında gösterilme hakkı veriyor. Elemelerde Türkiye ve İzlanda'ya karşı seyircisiz oynamak bizi engellemeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin elemelerde iyi performans ortaya koyacağına inandığını belirten Cacic, "Türkiye karşısında takımımdan beklentim, kaliteli bir oyun ve elemelere iyi bir başlangıç." ifadesini kullandı.

Cacic, milli takım kariyerini sonlandıran Darijo Srna'nın yerine kaptanlığa orta saha oyuncusu Luka Modric'in getirildiğini anımsatarak, "Srna'nın yerine sağ bek pozisyonuna Sime Vrsaljko veya Tin Jedvaj geçebilir." diye konuştu.

FIFA, mart ayında İsrail ve Macaristan ile yapılan hazırlık karşılaşmalarında taraftarlarının ırkçı tezahüratları nedeniyle Hırvatistan Milli Takımı'na iki maç seyircisiz oynama cezası vermişti. Hırvatistan, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 5 Eylül'de Türkiye ve 12 Kasım'da İzlanda'yı ağırlayacağı karşılaşmaları seyircisiz oynayacak.