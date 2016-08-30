Arsenal, Lucas Perez'i transfer etti

İngiliz ekibi Arsenal, Deportivo'dan forvet oyuncusu Lucas Perez'i kadrosuna kattı.

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, İspanya'nın Deportivo takımından forvet oyuncusu Lucas Perez'i renklerine bağladı.

Arsenal Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki İspanyol futbolcu Perez'in transferi için Deportivo ile anlaşma sağlandığı belirtilirken, sözleşme detayları hakkında bilgi verilmedi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Arsenal'ın 20 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödeyerek Perez'i kadrosuna kattığı öne sürüldü.

İspanya'da Rayo Vallecano, Ukrayna'da Karpaty Lviv ve Yunanistan'da PAOK'ta görev yapan golcü futbolcu, 2014'te Deportivo formasıyla tekrar ülkesine dönmüştü.

Geçen sezon Deportivo'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Perez, 39 maçta 19 gol atmıştı.