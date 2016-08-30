ARKADAŞINA GÖNDER Arsenal, Lucas Perez'i transfer etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

, Lucas Perez'i transfer etti

  • Giriş Tarihi: 30.8.2016 18:03
Arsenal, Lucas Perez'i transfer etti
Arsenal, Lucas Perez'i transfer etti

İngiliz ekibi , 'dan forvet oyuncusu Lucas Perez'i kadrosuna kattı.

İngiltere Premier Lig ekibi , 'nın takımından forvet oyuncusu Lucas Perez'i renklerine bağladı.

Arsenal Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki İspanyol futbolcu Perez'in transferi için Deportivo ile anlaşma sağlandığı belirtilirken, sözleşme detayları hakkında bilgi verilmedi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Arsenal'ın 20 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödeyerek Perez'i kadrosuna kattığı öne sürüldü.

İspanya'da Rayo Vallecano, Ukrayna'da Karpaty Lviv ve Yunanistan'da PAOK'ta görev yapan golcü futbolcu, 2014'te Deportivo formasıyla tekrar ülkesine dönmüştü.

Geçen sezon Deportivo'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Perez, 39 maçta 19 gol atmıştı.

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.