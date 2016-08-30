Fenerbahçe son dakika transfer haberleri (30 Ağustos 2016)

Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala son dakika Fenerbahçe transfer haberleri neler? İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair haberler ve son dakika gelişmeleri.

Fenerbahçe transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Gece yarısı operasyonuyla Jeremain Lens'i İstanbul'a getiren Fenerbahçe, şimdi de 10 numara transferine yoğunlaştı. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair haberler ve son dakika gelişmeleri.

FENERBAHÇE SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ

LENS FENER'DE

Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Sunderland ekibinden transfer ettiği Jeremain Lens, dün gece yarısı İstanbul'a geldi. Saat 00.30 sıralarında Atatürk Havalimanı'na ayak basan Hollandalı yıldız, transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşme imzalaması beklenen 28 yaşındaki kanat oyuncusu, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp" ifadesini kullandı.

İstanbul'a ayak basar basmaz basın mensuplarına konuşan Lens, "Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Fenerbahçe ile son görüşmelerimizi yapacağız. Son görüşmeleri bugün yapacağız. Umarım, Fenerbahçe futbolcusu olurum. Advocaat ile görüştüm. Hollanda'daki birçok arkadaşımla görüştüm ve Fenerbahçe'nin büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Fenerbahçe taraftarı tek kelimeyle harika" açıklamalarında bulundu.

SON HEDEF HERNANES

F.Bahçe, tranfserin bitimine 2 gün kala on numara arayışlarını sürdürüyor. Hakim Ziyech'in Ajax'ı tercih etmesiyle PSV'den Faslı Adam Maher gündeme gelmişti ancak bu girişim Hollanda basınının iddiasında öteye gidemedi. Sarı-lacivertlilerin B planının Anderson Hernanes olduğu belirlendi. Fenerbahçeli yöneticilerin, Brezilyalı yıldız için Juventus'a kiralama teklifi yaptığı ortaya çıktı. İtalyan basını, Juve'nin Kanarya'nın teklifini kabul ettiğini duyururken, "Juventuslu yöneticiler kararı Hernanes'e bıraktılar. Eğer oyuncu Fenerbahçe'ye gitmek isterse önü kesilmeyecek" ifadelerine yer verildi. Hernanes'in, kararını bugün vermesi bekleniyor.

ŞAŞIRTAN SOW AÇIKLAMASI

AL Ahli CEO'su ve Yardımcı Başkanı Saeed Obaid, Moussa Sow'un Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde çıkan haberleri yalanlarken, oyuncudan ayrılmak istediğine dair bir talep almadıklarını söyleyerek şaşırttı. İddia edilenin aksine Sow'un Al-Ahli'de çok mutlu olduğunu söyleyen Obaid, "Takımdan biri ayrılacaksa buna teknik direktörümüz Cosmin Olaroiu karar verecek" dedi.

STOCH & SOUZA İÇİN BÜYÜK BEKLEYİŞ!

UEFA kriterleri nedeniyle transferde dar bir bütçe ile hareket etmek zorunda olan Fenerbahçe Stoch ve Josef Souza'yı satarak ekonomik anlamda rahatlamak istiyor. İki oyuncunun menajeri ile temas kuran Sarı-Lacivertliler, iki gün içinde bu operasyonu yaptığı taktirde bütün sorunlarını da çözmüş olacak. Aksi taktirde tüm transferleri kiralık formülüyle çözmeye çalışacak.