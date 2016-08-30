Galatasaray Sigthorsson'u KAP'a bildirdi!

Galatasaray Kulübü, İstanbul'a getirdiği Kolbeinn Sigthorsson ve kulübü Nantes ile kiralık olarak anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, Kolbeinn Sigthorsson'un kulübüne 700 bin avro kiralama ücreti ödeneceği belirtildi.

Ayrıca sarı-kırmızılıların, 30 Nisan 2017 tarihine kadar 3 milyon 800 bin avro ödeyerek oyuncunun bonservisini alabileceği bildirildi.





Galatasaray'ın İzlandalı futbolcuya bu sezon 1 milyon 215 bin avro net ücret ve Spor Toto Süper Lig müsabakalarında alacağı her bir puan için 4 bin avro prim ödeyeceği aktarıldı.

Sigthorsson'a verilecek primlerin, futbolcunun ilk 11'de oynadığı müsabakalar için %100, sonradan oyuna girdiği müsabakalar için %50 ve ilk 18 kişilik kadroda olup oyuna girmediği müsabakalar için %25 oranında ödeneceği kaydedildi.