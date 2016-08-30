ARKADAŞINA GÖNDER Paco Alcacer Barcelona'da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Paco Alcacer 'da

  • AA
  • Giriş Tarihi: 30.8.2016 18:06
Paco Alcacer Barcelona'da
Paco Alcacer Barcelona'da

Katalan ekibi, 23 yaşındaki forvet oyuncusunu 30 milyon avro ödeyerek 5 yıllığına renklerine bağladı.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden , 'dan Paco Alcacer'i kadrosuna kattı.

Kulübün sitesinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki İspanyol forvet oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Katalan ekibinin, bonservis bedeli olarak 30 milyon avro ödeyeceği belirtilirken, serbest kalma bedelinin ise 100 milyon avro olduğu vurgulandı. Futbolcunun ne kadar ücret alacağı ise paylaşılmadı.

Barcelona ayrıca, 20 yaşındaki hücum oyuncusu Munir El Haddadi'yi de 1 yıllığına Valencia'ya kiraladı. Oyuncunun satın alma opsiyonu 12 milyon avro olarak belirlendi.

Paco Alcacer, geçen sezon Valencia forması altında 40 maçta 15 gol atarken, Munir El Haddadi de Barcelona'da 26 maçta 8 kez fileleri havalandırmıştı

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.