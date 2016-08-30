Paco Alcacer Barcelona'da

Katalan ekibi, 23 yaşındaki forvet oyuncusunu 30 milyon avro ödeyerek 5 yıllığına renklerine bağladı.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, Valencia'dan Paco Alcacer'i kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki İspanyol forvet oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Katalan ekibinin, bonservis bedeli olarak 30 milyon avro ödeyeceği belirtilirken, serbest kalma bedelinin ise 100 milyon avro olduğu vurgulandı. Futbolcunun ne kadar ücret alacağı ise paylaşılmadı.

Barcelona ayrıca, 20 yaşındaki hücum oyuncusu Munir El Haddadi'yi de 1 yıllığına Valencia'ya kiraladı. Oyuncunun satın alma opsiyonu 12 milyon avro olarak belirlendi.

Paco Alcacer, geçen sezon Valencia forması altında 40 maçta 15 gol atarken, Munir El Haddadi de Barcelona'da 26 maçta 8 kez fileleri havalandırmıştı