Türkiye A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası'na 2018 yılında ev sahipliği yapacak Rusya ile Antalya'da karşılaşacak. Peki Türkiye - Rusya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Türkiye A Mili Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası grup eleme maçları öncesi son hazırlık maçında yarın Rusya ile karşılaşacak. Antalya Stadyumu'nda saat 21.15'te başlayacak karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Damir Skomina yönetecek. Jure Praprotnik ve Robert Vukan'ın yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Türkiye - Rusya maçı Star TV'den naklen ekrana gelecek.

Millilerimiz, Rusya maçı hazırlıklarını bugün saat 19.00'da kamp yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort tesislerinde yapacağı antrenmanlarla tamamlayacak. Antrenman öncesi 18.30'da Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, bir basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısına bir milli futbolcu da katılacak.

RUSYA MİLLİ TAKIMI 22 YIL SONRA TÜRKİYE'DE

Talihsiz geçen EURO 2016 sonrası ilk karşılaşmasına çıkacak olan A Milli Takım, Rusya ile tarihinde 17 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 15'i eski adı ile Sovyetler Birliği ile, 2 müsabaka ise Rusya'ya karşıydı. A Milli Takım'ın 3 galibiyet aldığı bu karşılaşmalarda Rusya sahadan 14 kez galibiyetle ayrıldı. İki ülke en son 22 Nisan 1998'de Moskova'da karşı karşıya gelmiş ve Rusya sahadan 1-0 galibiyetle ayrılmıştı.

Türkiye'de oynanan son karşılaşma ise en son 1994 yılında Bursa'daki hazırlık maçıydı. Karşılaşma konuk ekip Rusya'nın 1-0'lık galibiyeti ile sonuçlanmıştı. Böylelikle; A Milli Takımımız, yaklaşık 22 sene sonra Rusya'yı Türkiye'de ağırlamış olacak.

FATİH TERİM YÖNETİMİNDE 127'İNCİ MİLLİ SINAV

Türkiye'nin yarın Antalya'da Rusya ile yapacağı özel maç, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in 127'nci milli sınavı olacak. Ay-Yıldızlı ekipte, bir maçlık ilk deneyimi hariç, üçüncü kez görev yapan Terim, A Milli Futbol Takımı'nın başında ilk sınavına, Alman teknik direktör Sepp Piontek öncesi 11 Nisan 1990'da Kopenhag'da Danimarka'ya karşı 1-0 yitirilen özel karşılaşmada çıktı. Terim, bu tek maçlık görevinin ardından 27 Ekim 1993-19 Haziran 1996 tarihlerinde millileri çalıştırdı. Deneyimli teknik adam, daha sonra 17 Ağustos 2005 - 14 Ekim 2009 arasında ikinci döneminde Türk Milli Takımı'nın başında görev yaptı. 22 Ağustos 2013'te attığı imzayla milli takımın başına yeniden getirilen Fatih Terim, 6 Eylül'de Kayseri'deki Andorra karşılaşmasıyla bin 422 gün sonra Ay-Yıldızlı takımın başında sahaya çıktı.

126 MAÇTA 65 GALİBİYET

A Milli Futbol Takımı, Fatih Terim yönetiminde oynadığı 126 maçta 65 galibiyet aldı. Ay-Yıldızlı ekip, Terim'in saha kenarında yönettiği maçlarda 30 kez berabere kaldı, 31 kez de mağlup oldu. Terim yönetiminde 188 gol atan milliler, kalesinde ise 132 gol gördü.

TERİM, EURO 2016 KADROSUNA GÖRE 12 FARKLI FUTBOLCUYU MİLLİ TAKIMA DAVET ETTİ

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in Rusya ve FIFA Dünya Kupası 2018 Elemeleri'nde oynayacağı Hırvatistan maçı öncesi açıkladığı milli takım kadrosu da karşılaşmalar öncesi gündem oldu.

Milli Takımda görmeye alıştığımız isimler olan ancak EURO 2016 istenilen performansları sergileyemeyen ve yine turnuva sırasında prim iddialarına adları karışan Arda Turan, Burak Yılmaz, Selçuk İnan, Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Hakan Kadir Balta gibi tecrübeli isimlere kadroda yer vermedi.

Fatih Terim, EURO 2016 kadrosuna göre 12 farklı futbolcuyu milli takıma davet etti. Fatih Terim, aday kadroya Ahmet Oğuz, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, İrfan Can Kahveci, Okay Yokuşlu, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Enes Ünal ve Tolga Cigerci gibi genç isimleri A Milli Takım kadrosuna aldı. Bu isimlerin yanı sıra EURO 2016'da olmayan Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım ve Gökhan Töre de tekrar kendilerine kadroda yer buldu.

ADAY KADROLAR

A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda yer alan futbolcular şunlar:

Kaleciler: Harun Tekin (Bursaspor), Onur Recep Kıvrak (Trabzonspor), Volkan Babacan (Medipol Başakşehir)

Defans: Ahmet Oğuz, Ahmet Yılmaz Çalık (Gençlerbirliği), Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Kaan Ayhan (Schalke 04), Serdar Aziz (Galatasaray)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Bayer Leverkusen), Emre Mor, Nuri Şahin (Borussia Dortmund), İrfan Can Kahveci (Gençlerbirliği), Mehmet Topal, Salih Uçan, Ozan Tufan, Volkan Şen (Fenerbahçe), Olcay Şahan (Beşiktaş), Tolga Ciğerci (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Gökhan Töre (West Ham United), Cengiz Ünder (Medipol Başakşehir)

Forvet: Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Twente), Yunus Mallı (Mainz 05)

Teknik direktör Stanislav Cherchesov yönetimindeki Rusya A Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Igor Akinfeev (CSKA Moskova), Soslan Dzhanaev (Rostov), Stanislav Kricyuk (Krasnodar)

Defans: Vasily Berezutskyi (CSKA Moskova), Fedor Kudryashov (Rostov), Yuri Zhirkov (Zenit), Ivan Novoseltsev (Rostov), Roman Neustadter (Fenerbahçe), Sergey Petrov (Krasnodar), Andrey Semenov (Terek Grozny), Roman Shishkin (Lokomotiv Moskova), Ilya Kutepov (Spartak Moskova)

Orta saha:Yuri Gazinsky (Krasnodar),Alan Dzagoev (CSKA Moskova), Roman Zobnin (Spartak Moskova), Maxim Kanunnikov (Rubin Kazan), Magomed Ozdoev (Rubin Kazan), Alexey Miranchuk (Lokomotiv Moskova), Dmitry Tarasov (Lokomotiv Moskova), Alexander Samedov (Lokomotiv Moskova), Oleg Shatov (Zenit), Roman Emelyanov (Ural Ekaterinburg)

Forvet: Artem Dzyuba (Zenit), Dmitry Poloz (Rostov), Fedor Smolov (Krasnodar)