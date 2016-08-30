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-Rusya maçının geliri şehit ailelerine

  • Giriş Tarihi: 30.8.2016 15:37
Türkiye-Rusya maçının geliri şehit ailelerine
Türkiye-Rusya maçının geliri şehit ailelerine

A Milli Futbol Takımı'nın, Rusya ile yarın Antalya'da yapacağı özel maçın gelirinin 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine bağışlanacağı açıklandı.

Futbol Federasyonu, Türkiye-Rusya karşılaşmasının tüm gelirlerinin 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Dayanışma Fonu'na bağışlanmasının kararlaştırıldığı duyurdu.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle:

" Futbol Federasyonu, yarın oynanacak -Rusya karşılaşmasının tüm gelirlerinin 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Dayanışma Fonu'na bağışlanmasını kararlaştırdı. -Rusya karşılaşması hasılatının yanı sıra 5 milyon TL'lik ek bir yardım 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Dayanışma Fonu'na aktarılacak."

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