Türkiye-Rusya maçının geliri şehit ailelerine

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, Rusya ile yarın Antalya'da yapacağı özel maçın gelirinin 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine bağışlanacağı açıklandı.

Futbol Federasyonu, Türkiye-Rusya karşılaşmasının tüm gelirlerinin 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Dayanışma Fonu'na bağışlanmasının kararlaştırıldığı duyurdu.



Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu, yarın oynanacak Türkiye-Rusya karşılaşmasının tüm gelirlerinin 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Dayanışma Fonu'na bağışlanmasını kararlaştırdı. Türkiye-Rusya karşılaşması hasılatının yanı sıra 5 milyon TL'lik ek bir yardım 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Dayanışma Fonu'na aktarılacak."

