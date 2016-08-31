Beşiktaş iki yıldızı İstanbul'a getirdi!

Beşiktaş transferin son gününde Atınç Nukan ve Gökhan İnleri de kadrosuna kattı.

Transferin son gününde art arda atılan imzalara iki tanesi de Beşiktaş ekliyor. Siyah Beyazlı takım prensip anlaşmasına vardığı eski futbolcusu stoper Atınç Nukan ile Leicester'dan orta saha oyuncusu Gökhan İnler'i İstanbul'a getirdi.

Gece geç saatte İstanbul'a gelen ikiliyi Beşiktaşlı taraftarlar karşılarken oyuncuların kiralık olarak Siyah Beyazlı takıma imza atacağı belirtildi.

BORSAYA BİLDİRİLDİ

Beşiktaş iki oyuncunun transferi için de görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

FLAŞ! Beşiktaş, Gökhan İnler'in transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. — Sabah Spor (@sabahspor1) 31 Ağustos 2016

FLAŞ 2! Beşiktaş, Atınç Nukan'ın transferi için görüşmelere başlandığını da borsaya bildirdi. — Sabah Spor (@sabahspor1) 31 Ağustos 2016

İKİ OYUNCU DA ŞAMPİYON OLARAK GELDİ

Atınç geçen sezonu Leipzig forması ile geçirmiş ve Bundesliga II'de şampiyon olarak Bundesliga'ya yükselmişti. Gökhan ise pek fazla forma şansı bulamadığı Leicester City'de Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

Gökhan İnler



Atınç Nukan

