Joe Hart, Torino'da

Serie A ekibi Torino, İngiliz file bekçisi Joe Hart'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Torino, İngiliz kaleci Joe Hart'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki file bekçisinin İngiliz temsilcisi Manchester City'den sezon sonuna kadar kiralandığı bildirildi.

Transferiyle ilgili olarak, doğru zamanda ve doğru yerde teklif aldığını belirten İngiliz kaleci, "Serie A gibi zor ve iyi bir ligde kendimi test edeceğim için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Barcelona'dan Şilili kaleci Claudio Bravo'nun transfer edildiği İngiliz ekibinde teknik direktör Pep Guardiola tarafından kadroda düşünülmeyen Hart, mavi-beyazlı formayla geçen sezon toplam 47 maçta görev yaptı.

Hart, İngiltere Milli Takımı'yla da bugüne kadar 63 maça çıktı.