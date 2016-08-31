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spor, Umut Bulut'un lisansını çıkardı

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 31.8.2016 12:57
Kayserispor, Umut Bulut'un lisansını çıkardı
Kayserispor, Umut Bulut'un lisansını çıkardı

spor'da 2'nci Başkanı Rifat Pehlivan, "1 yıllığına 'dan kiraladığımız milli oyuncusu Umut Bulut'un lisans işlemlerini de tamamlamış bulunuyoruz" dedi.

'da sezon başında sağlık kontrolünden geçen Umut Bulut'un gelecek hafta forma giyebileceğini belirten Rifat Pehlivan, takımının 2 yeni transferiyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Umut Bulut, yarın 'de olacak. Çaykur Rizespor'dan aldığımız orta saha oyuncusu Duruer ise Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Umut Bulut ve Murat Duruer, her ikiside kendini ispatlamış oyuncular. Her ikisinin de gücümüze güç katacağından eminiz. Transferlerimizin hem futbolcularımıza hem de lübümüze hayırlı olmasını diliyorum. Kayseri'mizin Yeşilhisar İlçesi'nden olan Umut Bulut'un takımımızda atacağı gollerle kendisini göstereceğine inanıyorum."
Umut Bulut ve Murat Duruer'in Kayserispor'un yarın Karpuzatan Tesisleri'nde saat 19.00'da yapacağı antrenmana katılacağı, bu arada takım arkadaşları ve teknik kadroyla tanışacağı bildirildi.

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