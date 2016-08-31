Orkan Çınar: "İsmail Kartal'a teşekkür ediyorum"

Gaziantepsporlu futbolcu Orkan Çınar, "Uzun bir sakatlık dönemimin ardından beni ligdeki iki maçta da sahaya süren ve öz güvenimi tekrar kazandıran İsmail Kartal ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Gaziantepspor, milli maç arası nedeniyle verilen arada ligin 3. haftasında Beşiktaş ile oynanacak maçın hazırlıklarına dün akşam itibariyle start verdi. Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Trabzonspor maçında alınan galibiyetin baş mimarlarından Orkan Çınar ise açıklamalarda bulundu. Genç yetenek geride kalan sakatlığı ve 2016-2017 sezonu ile alakalı konuştu.

"TAKIMIM İÇİN GOLÜ KİMİN ATTIĞI FARK ETMEZ"

Uzun bir sakatlık döneminin ardından sahalara döndüğünü hatırlatan Gaziantepsporlu futbolcu Orkan Çınar, "Beni ligdeki iki maçta da sahaya süren ve öz güvenimi yeniden kazandıran İsmail Kartal ve ekibine teşekkür ediyorum. Trabzonspor maçında golü ben attım ama takımım için golü kimin attığı fark etmez. Sonuçta 3 puan kazandık ve mutluyuz" dedi.

"İLK MAÇTAN İKİNCİ MAÇA BAYA YÜKSELİŞ OLDU"

Sözlerine, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak başlayan Orkan Çınar, "Uzun süren sakatlığımın ardından yeniden eski Orkan olarak sahaya dönmek için çok çalışıyorum. Sakatlık sürecimde hocalarım bana en iyi şekilde baktı. Benim ameliyat olduğum yer de çok iyiydi. O yüzden iyi bir şekilde hazırlanıyorum. İlk maçtan ikinci maça baya bir yükseliş oldu. Öz güvenimi yeniden bana kazandıran İsmail Kartal ve ekibine teşekkür ediyorum. Trabzonspor maçında golü ben attım ama takımım için golü kimin attığı fark etmez. Sonuçta 3 puan kazandık ve mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"BANA GELEN BİR TEKLİF YOK"

Transfer döneminde adının sıkça anılmasıyla alakalı gelen bir soru üzerine genç yetenek, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri ile transfer döneminde adının anılmış olabileceğini belirterek, "Başka kulüplerinde benimle yakından ilgilendiği duyumunu aldım ama bana gelen herhangi bir teklif şimdilik yok" diye konuştu.

"TAKIMA GELEN OYUNCULAR LİGİMİZ İTİBARİYLE KALİTELİ OYUNCULAR"

Hedefleri ve takıma yeni gelen oyuncular hakkında da konuşan Orkan Çınar, "Bu sene daha olgun bir şekilde futbol oynamak istiyorum. Geçen sene belki iyi oynamış olabilirim ama yinede genç gibi oynadım. Bazen bencil ve bazen de topu fazla ayağımda tuttum. Bunları bu sene fazla yapmak istemiyorum. Bu sene takımıma daha çok katkıda bulunmak istiyorum. Takıma gelen yeni oyuncular ise ligimiz itibariyle kaliteli. Sadece bu yeni arkadaşlarımızla beraber oynamayı, takım olmayı öğreneceğiz. Ondan sonra da Allah'ın izniyle de bu sezonu iyi bir şekilde bitireceğiz" şeklinde konuştu.