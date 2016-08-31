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Umut Bulut resmen Kayserispor'da

  • AA
  • Giriş Tarihi: 31.8.2016 09:37
Umut Bulut resmen Kayserispor'da
Umut Bulut resmen Kayserispor'da

Kayserispor, 'dan Umut Bulut ve Çaykur Rizespor'dan Duruer ile anlaştı.

Kayserispor'un resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Geçen sezonu 'da tamamlayan A milli futbolcu Umut Bulut ve geçtiğimiz sezonu Çaykur Rizespor'da tamamlayan Duruer Kayserisporumuzda" denildi.

İkinci Başkan Rıfat Pehlivan, transferlerle ilgili olarak, "Umut Bulut ve Murat Duruer her ikisi de kendini ispatlamış oyunculardır. Her ikisinin de gücümüze güç katacağından eminiz. Transferlerimizin hem futbolcularımıza hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

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