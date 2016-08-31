Umut Bulut resmen Kayserispor'da

Kayserispor, Galatasaray'dan Umut Bulut ve Çaykur Rizespor'dan Murat Duruer ile anlaştı.

Kayserispor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Geçen sezonu Galatasaray'da tamamlayan A milli futbolcu Umut Bulut ve geçtiğimiz sezonu Çaykur Rizespor'da tamamlayan Murat Duruer Kayserisporumuzda" denildi.

İkinci Başkan Rıfat Pehlivan, transferlerle ilgili olarak, "Umut Bulut ve Murat Duruer her ikisi de kendini ispatlamış oyunculardır. Her ikisinin de gücümüze güç katacağından eminiz. Transferlerimizin hem futbolcularımıza hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.