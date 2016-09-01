18 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti!

İngiliz Kadın Milli Takımının genç oyuncularından Zoe Tynan hayatını kaybetti.

İngiliz futbolu yasta...

İngiltere'de Everton ve Manchester City Kadın Takımlarında forma giyen 18 yaşındaki Zoe Tynan, tren çarpması sonucu hayatını kaybetti. İngiltere U19 Takımında da oynayn Tynan'ın yaşanan kaza sonrası hastaneye kaldırıldığı ancak tüm müdahalelere karşın kurtarılamadığı belirtildi.

HERKES ÜZÜNTÜ İLE KARŞILADI

Bu sezon AFC Fylde ile anlaşan Tynan'ın ölümü İngiliz futbolunda üzüntü ile karşılandı. Everton ve City eski oyuncuları için başsağlığı mesajı yayınladı. Tynan'ı tanıyanlar onun futbolu çok seven, arkadaşları ile iyi anlaşan biri olduğunu, oynadığı her takımda iyi özellikleri ile hatırlandığını söyledi.

Öte yandan polis, genç kadının ölüm şeklinde bir şüphe bulunmadığını ve kaza dışında bir soruşturma yapılmayacağını belirtti.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor Dış Haberler