BJK TV'den Fenerbahçelileri kızdıran görüntü!

Beşiktaş'ta Caner Erkin'in transfer sonrası çıktığı BJK TV yayınında kullanılan görüntü Twitter'da olay oldu.

Beşiktaş'ın yeni transferi Caner Erkin, BJK TV'ye çıkarak transfer sürecinin perde arkasını ve hedeflerini anlattı. Ancak bu sırada dikkat çeken, milli futbolcunun söylediklerinden ziyade arka plandaki görüntü oldu.

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Yayın sırasında kullanılan görüntüde Caner Erkin ile Gökhan Gönül'ün geçmişteki bir Fenerbahçe antrenmanında çekilen fotoğrafı Photoshop'la siyah beyaz hale getirilmiş ve eşofmanların üstündeki Fenerbahçe kulüp armaları da Beşiktaş arması ile değiştirilmişti.

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