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BJK TV'den lileri kızdıran görüntü!

  • Giriş Tarihi: 1.9.2016 10:52 Güncelleme Tarihi: 1.9.2016 11:37
BJK TV'den Fenerbahçelileri kızdıran görüntü!
BJK TV'den Fenerbahçelileri kızdıran görüntü!

'ta Caner Erkin'in transfer sonrası çıktığı BJK TV yayınında kullanılan görüntü Twitter'da olay oldu.

Beşiktaş'ın yeni transferi Caner Erkin, BJK TV'ye çıkarak transfer sürecinin perde arkasını ve hedeflerini anlattı. Ancak bu sırada dikkat çeken, milli futbolcunun söylediklerinden ziyade arka plandaki görüntü oldu.

SÜPER LİG TRANSFERLERİ

Yayın sırasında kullanılan görüntüde Caner Erkin ile Gökhan Gönül'ün geçmişteki bir antrenmanında çekilen fotoğrafı Photoshop'la siyah beyaz hale getirilmiş ve eşofmanların üstündeki Fenerbahçe kulüp armaları da Beşiktaş arması ile değiştirilmişti.

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Bu görüntü Twitter'da kısa sürede gündem oldu. İşte o kareler:

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