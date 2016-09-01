Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor Genel Müdürü Muhammed Ak, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda oynayacakları Shakhtar Donetsk maçına hazır olduklarını söyledi.

Ak, bir restoranda basın mensuplarıyla buluştuğu toplantıda, geçen sezon ortaya konulan performansla Atiker Konyaspor'un tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde boy göstereceğini ifade etti.

Konyaspor tarihi için en önemli 3 gün sayılacaksa, birinin 15 Eylül Perşembe günü olduğunu belirten Ak, o gün Shakhtar Donetsk ile UEFA Avrupa Ligi grup maçına çıkacaklarını anımsattı.

Ak, o günü çok önemsediklerini vurgulayarak, "İlk çalışmalarımız başladı. UEFA ile görüşmelerimizde sona yaklaşıldı. Shakhtar Donetsk Kulübünün profesyonelleriyle sürekli görüşüyoruz. Ukrayna temsilcisi 200-250 dolayında taraftar grubuyla geleceğini bize aktardı. İki takımın giyeceği formalara kadar her şey netleşti. İnşallah zeminimiz de o güne kadar yetişir. UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda oynayacağımız Shakhtar Donetsk maçına hazırız." diye konuştu.

Zemindeki bozuklukların Turkcell Süper Kupa maçından sonra oluştuğuna dikkati çeken Muhammed Ak, "Herkes tarafından beğenilen sorunsuz bir zeminimiz vardı. Süper Kupa maçına kadar da herhangi bir sorunumuz yoktu. Müsabakadan sonra zeminimizin bu hale geldiğini her platformda söyledik. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) gelen denetçi arkadaşımız bana, 'Ben müsabakadan önce Konya'ya gelmiştim. Zemininizi gördüm gayet güzel ve hiçbir problemi yoktu. Şimdi gördüm ki; Turkcell Süper Kupa müsabakasından sonra zemin bu hale gelmiş.' Bunu bize zemini kontrol ve tedavi için gelen arkadaş söyledi." ifadelerini kullandı.

"MİLLİ MAÇ KONYA'DA OYNANMASIN DEMEDİK"

Bir basın mensubunun, "A Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna ile yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası grup eleme maçının Konya'da oynanmaması için herhangi bir başvurunuz oldu mu?" sorusuna Ak, şu cevabı verdi:

"TFF'ye gönderdiğimiz yazıda, Süper Kupa müsabaka sırasında sahaya atılan malzemeler ve kupa seremonisinde sahaya kurulan platformdan dolayı zeminin hasar gördüğünü,TFF'nin bize teknik ekip ve işin çözümü anlamında bize yardımcı olması gerektiğini yazdık. Eğer müdahale yapılmazsa Türkiye-Ukrayna maçının oynanmasının riskli hale gelebileceğini onlarla paylaştık. Onlar da sağ olsun bir ekip göndermişler, sabah zeminimizi denetlediler ve gerekli çalışmaları yapıyorlar. Konya'ya gelen TFF denetçileri, o maça kadar sahanın yetişeceği ve zeminin durumunun beklendiği kadar kötü olmadığını bana aktardılar. Bizim 'Konya'da milli maç oynanmaz, iptal ederiz' gibi bir söylemimiz olmadı."

Ak, Konya'da oynanan önemli müsabakalardan kulübün kasasına "1 lira" dahi girmediğini anlattı.

Bu müsabakalardan Konya ve Konya esnafının kazandığını dile getiren Ak, şöyle devam etti:

"Milli takımımızı 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde konuk ettiğimizde Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu güzel bir organizasyon yaptı. Havalimanından stada kadar futbolcularımızın tek tek büyük posterlerini astılar. Otobüsteki futbolcu kardeşlerimiz o görüntüyü çok beğenmişler ve onlar için ciddi bir motivasyon kaynağı oldu. Konya milli takıma çok şey kattı. Bunun karşılığında da Konya büyük bir övgü aldı."

"YAYINCI KURULUŞA VERİLEN TEPKİLERİ HAKLI BULUYORUM"

Konyaspor taraftarının ve Konya halkının UEFA Avrupa Ligi'nin yayıncı kuruluş olan TRT'yi eleştirdiğini ifade eden Ak, şunları kaydetti:

"TRT, Atiker Konyaspor'un sadece bir Avrupa maçını yayınlama kararı almış. Yayıncı kuruluşa verilen tepkileri haklı buluyorum, Ben de takımımın maçını TRT'den seyretmek isterim. Taraftarımız son derece haklı. TRT eğer fikrimizi sormuş olsaydı, en azından deplasmandaki maçlarımızın tamamını yayınlamalarını isterdik. Maç yayın haklarını UEFA veriyor. TRT ve Tivibu ortak ihaleye giriyor. Hangi maçlar TRT'den hangi maçlar Tivibu'dan yayınlayacak buna bu iki kuruluşun yönetimi karar veriyor. Bizim kulüp olarak, 'şu şekilde yayın yapın' deme gibi bir durumumuz yok ancak TRT reyting kaygısı olan bir kurum olmamalı. İnsanların kulüplerini izleyebilme gibi bir özgürlüğü var. TRT yönetimi bunu dikkate almalı diye düşünüyorum."

Ak, sponsorluk çalışmalarının da devam ettiğini, sadece formanın sağ kolunda reklamın bulunmadığını söyledi.

UEFA maçları için de farklı firmalarla görüşmelerin devam ettiğini belirten Ak, Atiker Konyaspor'a çok daha iyi maddi imkanlar kazandırmak için çalıştıklarını aktardı.