En iyisi Cimbom

Çakar: Galatasaray, doğru noktalara doğru transferleri yaptı Üründül: Beşiktaş, Gomez ve Sosa’nın yokluğunu dolduracak mı göreceğiz! BİLGİÇ: Fenerbahçe’nin kadrosu maliyetli ama iddiasız GÜNEN: Trabzonspor’da sağ kanada iki takviye lazımdı

SABAH SPOR YAZARLARI GERİDE KALAN YAZ TRANSFER DÖNEMİNİ MASAYA YATIRDI

Ahmet Çakar



GALATASARAY İŞİNİ DOĞRU ŞEKİLDE YAPTI



Galatasaray çok ciddi transferlerle yaz dönemini noktaladı. Tercih edilen isimler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Galatasaray, ligimizde ekonomik problemleri en fazla yaşayan takım. Üstelik Avrupa'ya da katılmayacaklar. Ama bütün bu olumsuzluklara rağmen bence Galatasaray, düşük bütçeli önemli transferler yaptı. Haaa bu önemli gibi görünen transferler ne kadar fayda verir, takımı ne kadar sırtlar bunu kestirmek zor. Lig ilerledikçe, haftalar geçtikce özellikle Serdar Aziz, Sigthorsson, Eren Derdiyok ve Tolga Ciğerci gibi transferlerin neler yapacağını hep birlikte göreceğiz.

İskender Günen



DOĞRU TRANSFER POLİTİKASI YÜRÜTTÜLER



Trabzonspor, birçok isimle yollarını ayırırken bir o kadar da takviye yaptı. Trabzonspor'un yapmış olduğu transfer politikasını nasıl yorumluyorsunuz?

Kulübün içinde bulunduğu mali portre, iç açıcı değil. Geçen yıllar, yapılan transfer yanlışları sonucunda bugünkü durum ortaya çıktı. Bunun için yeni yönetimin uyguladığı politikalar doğru. Kulübün içinde bulunduğu durumda yüksek ücretli ve yıldız oyuncu transferleri yerine daha düşük maliyetli oyunculara bu sezon yöneldiler. Alınan oyuncular hakkında henüz sezon başı olduğu için sağlıklı bir yorum yapma olanağımız yok. Geçen yıldan farklı bir oyuncu kadrosu olduğu için lig içerisinde ister istemez inişler ve de çıkışlar olacaktır. Bu yüzden, taraftarların geçen yıllara göre daha sabırlı olmaları gerekir diye düşünüyorum. Ancak bu dönemde, sağ bölgeye iki takviye yapabilseydi, daha sağlıklı bir kadro yapılanması ortaya çıkabilirdi.

Ömer Üründül



TRANSFER GELİŞMELERİ MANTIĞIMA UYMADI



Kısır geçen bu transfer dönemini Türk kulüpleri açısından nasıl yorumluyorsunuz?

Bu seneki transfer gelişmeleri pek mantığıma uymadı. UEFA ile sıkıntısı olan kulüplerimizin, bu kadar çok oyuncu almaları gerçekten ilginç. Her zaman vurgularım; isimler önemli değil, verecekleri katkı önemli. Beşiktaş, son anda önemli transferler yaptı. Ancak Gomez ve Sosa'nın yeri dolacak mı bekleyip görmek lazım. Fenerbahçe son gün bir iki oyuncu daha kadrosuna kattı. Ama bunlar zaten bol alternatifli forvet görev yerlerine alınan oyuncular. Mutlak ihtiyaç olan 10 numara orta saha transferi gerçekleşmedi. Bana göre en iyi transferleri G.Saray yaptı. Tecrübeli De Jong'un takıma katkı vereceğini düşünüyorum. Sırtı karşı kaleye dönük, yüksek toplarda müthiş başarılı olan İzlandalı Sigthorsson, eğer Avrupa Şampiyonası'ndaki fizik gücünü devam ettirirse, G.Saray'da önemli işler yapar. Trabzon'un da önemli transferleri var. Ama tamamen yeni bir kadro ve yeni bir düzen için zaman şart.



Gürcan Bilgiç



OCAK AYINA KADAR BİR BEKLENTİM YOK!?



Fenerbahçe, en sıkıntılı mevkisi olan orta alana takviye yapamadı. Alınan isimleri tam isabet olarak görüyor musunuz?

Şu ana kadar takımın geneline baktığımız zaman Martin Skrtel haricinde yeni oyuncuların takıma çok ciddi katkı yaptığını görmedik... Buna karşılık, takımdan uzak kalan eski oyuncular, (Stoch, Salih, Emenike) yük alabilecek durumdalar. Jeremain Lens henüz kafalarda bir soru işareti.. Moussa Sow ise takımla birlikte üreten bir oyuncu. Bu nedenle isimlerden öte Fenerbahçe'nin takım halinde belli bir performans ve oyun karakteri yakalaması gerekiyor. Bu karakterin yakalanması için de belli bir zamana ihtiyaçları var. Transfer sitelerine baktığımızda, en pahalı kadro gibi gözükse de Fenerbahçe'nin, bu sezon ki mücadelede en iddialı takım olmadığı ortada. Takımın yeni teknik direktörü Dick Advocaat'ın da yükü çok ağır. Takımdaki bir çok sorunu çözmek zorunda. Bu nedenle Ocak ayına kadar Fenerbahçe'de çok büyük beklentim yok.



Sinan Vardar



ATINÇ BU ŞANSI İYİ DEĞERLENDİRİR



Büyük umutlarla Almanya'ya transfer olan Atınç, bir sezon sonra takıma geri döndü. Atınç'ı yakından tanıyan biri olarak bu dönüşü nasıl buluyorsunuz?

Atınç, benim öz oğlum gibi sevdiğim bir oyuncu. Onu Küçükçekmece'den ekibimle kazandırdık Beşiktaş'a… Sonra Samet Aybaba onu tercih etmedi. Kiralık olarak gönderildi. Ama ben bu dönemlerde hep telefonla konuştum, ona moral verdim. İyi bir sezonun ardından Beşiktaş'a geri döndü. Bu dönüşünün ardından, Mete Vardar'ın da ısrarı ile Biliç tarafından kampa götürülen genç oyuncular arasında oldu. Bu kamp dönemini iyi geçirdi ve sezon içinde de forma şansı buldu. Yetenekli ve fizik gücü yüksek bir isim. Tabi eksikleri de var. 6 milyon Euro gibi bir ücret ile Alman kulübüne gitti. Şimdi de Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ın, sorunu olan stoper bölgesine, gerek Şenol Güneş gerekse Fikret Orman'ın tercihi ile döndü. İnşallah muvaffak olur. Her gün üzerine koyacağını ve alacağı şansları da iyi değerlendireceğinden eminim..



Metin Tekin



STOPER ALMAMALARI ÇOK ENTERESAN



Beşiktaş nasıl bir transfer dönemi geçirdi? Yapılan transferleri nasıl yorumluyorsunuz?

Beşiktaş, iyi ve önemli transferler yaptı ama öyle bir yere transfer yapmadı ki bu da çok şaşırtıcı! Eğer Beşiktaş'ta bir transfer seçimi yapmaya kalksanız, bu kesinlikle stopere takviye olurdu. Buraya transfer yapılmamasını çok enteresan buluyorum. Stopere son gün yapılan Atınç transferini bu bağlama katmıyorum, çünkü Atınç yeni transfer değil, bir geri dönüştür… Umarım uzun soluklu lig ve diğer kulvarlar için eldeki stoperler Beşiktaş'ın işini görür ve ellerindeki oyuncuların karşılığını alırlar. Bu eksikliğin yanında, orta alana Talisca ve Gökhan İnler takviyesi zenginlik yaratacaktır. Aynı şekilde Aboubakar gibi… Ama ben yine de stoper konusunda Şenol Güneş'in ne yorum yapacağını çok merak ediyorum.