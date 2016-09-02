Fikret Orman: En namuslu, en başarılı teknik direktör...

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, transferin sona ermesinin ardından açıklamalar yaptı.

Vodafone Arena'da, siyah-beyazlı takımın yeni transferleri için düzenlenen basın toplantısının ardından medya mensuplarına konuşan başkan Fikret Orman, zor bir transfer dönemi geçirdiklerini söyledi.

Geçen sezon Demba Ba ve Atınç Nukan'ın transfer döneminin hemen başında satılması sayesinde önemli bir avantaj elde ettiklerini belirten Orman, "Transferde zor bir dönem geçirdik. Yorucu ama verimliydi. Geçen seneye Demba Ba ve Atınç'ın transferleriyle rahat başlamıştık. Bu durum bize sezon başında bütçe oluşturmuştu ve daha rahat olmuştuk. Ana niyetimiz şampiyon kadroyu korumaktı. Gökhan Töre'yi bizim ve oyuncunun istediği şekilde kiraya verdik. Son 15 güne gelene kadar Beşiktaş'ın Gökhan Töre'den kaynaklı 3 milyon avroluk barajı vardı." diye konuştu.

Bu sezonu UEFA'nın belirlediği zararın altında bir şekilde kapatacaklarını söyleyen Orman, "UEFA'yla üç maddelik anlaşmamız var. Birincisi ne kadar satış yaparsanız o kadar transfer yapabiliyorsunuz. İkincisi Beşiktaş'ın oyuncularına ödeyeceği tüm ücretler 59 milyon avroyu geçmeyecek. Üçüncüsü ise Beşiktaş'ın geçen sene 20 milyon avro zararla kapatma hakkı vardı. Onun altında kaldık. Bu sene de 10 milyon avro zararla kapatma bütçemiz var. Bu rakamın altında kapatacağımızı düşünüyorum. Üçünü de iyi dengelememiz lazımdı. Buna yönelik çalışmaya başladık. Gökhan Töre'nin kiralanmasından sonra Sosa'nın satışı gerçekleşti ve transferleri buna istinaden gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

"EN NAMUSLU, EN BAŞARILI TEKNİK DİREKTÖR ŞENOL GÜNEŞ'TİR"

Teknik direktör Şenol Güneş'in bir televizyon programında yönetime yaptığı eleştirileri de değerlendiren Orman sözlerine şöyle devam etti:

"Hocamız haklıydı. Teknik direktör sezon başı kampına gitmeden önce kadrosunu elinde görmek ister, bu çok normal. Şenol Güneş tarafından bakınca hocamız transferlerin bitmesi arzusundaydı. İlkelerimize ve kriterlerimize uyan oyuncular almak da bizim haklı olduğumuz nokta. Beşiktaş geçen seneye göre bu sene daha avantajlı. Geçen sezon stadımız yoktu, oyuncu kadrosu da bu kadar geniş değildi. Sezona şampiyon olarak başlamamıştı. Hocamız ne niyetle söylediğini daha sonra basın toplantısında açıkladı. Hepimizin ortak menfaati Beşiktaş'ı başarılı kılmak. En namuslu, en başarılı teknik direktör Şenol Güneş'tir. O da benim gibi Laz, arada olur öyle şeyler."