Şampiyonluğumuzu alamazlar

“TFF, UEFA ve CAS kararlarına göre Fenerbahçe şike yapmıştır. CAS’tan sonuç çıkmazsa FIFA’ya gideceğiz. Yer gök bir araya gelse 2010-11 şampiyonluğunu kimse bizden alamaz”

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, NTV ve NTVSpor ortak yayınında Oğuz Haksever'in sorularını yanıtladı. Aziz Yıldırım'ın aynı programdaki, "Yer ve gök bir araya gelse ancak bu kupa (2010-2011) Trabzon'a gider. Başka türlü gitmez" sözlerine de yanıt veren Usta'nın çarpıcı açıklamaları şöyle: "Ülkemizde farklı görüşlerin bir araya geldiği bu dönemde şikeyi konuşuyor olmak Trabzonspor olarak hoşumuza gitmiyor. Aziz Bey'in verdiği beyanatla her taraf toz duman oldu. Spor kulüpleri arasındaki birlik beraberliğe darbe vurdu. Tahkim'den Aziz Yıldırım'a yüzde 60'lık indirim geldi. Umarım Gökhan Saral'ın da cezası yüzde 70 indirilir. Sportif yargılama bambaşka bir durum. Ceza hukukunda cezanın verilebilmesi için kesin kanıt gerekir. Sportif yargılamada böyle bir durum yok."



OKUMA YAZMA BİLEN HERKES...

"Okuma yazma bilen herhangi bir insan TFF'de ve CAS'ta verilen kararları okuduğunda sportif anlamda şikeyle ilgili sorunu çözer. Nisan'da çıkarılan 6222 kanunu 7 ay sonra kaldırılıyor. F.Bahçe'nin küme düşürülmesi gereken karar değiştiriliyor. Ancak kararlar genel kuruldan geçmiyor ve Mehmet Ali Aydınlar istifa ediyor. Yıldırım Bey'in PFDK'sı yargılama yapıyor. Şekip Mosturoğlu'na şike teşebbüsü sebebiyle 1 yıl hak mahrumiyeti veriyor. İlhan Ekşioğlu'na 3 yıl, Cemil Turhan'a da 1 yıl veriyor. Tahkim de Ekşioğlu, Turhan ve Mosturoğlu'nun cezalarını oy birliğiyle onaylıyor. Yer gök bir araya gelse, Trabzonspor'un şampiyonluğunu, Trabzonsporlu taraftarlardan kimse alamaz! Ben de böyle mi diyeyim ? Aziz Yıldırım'ın bu gibi yer gök söylemlerinin gereksiz olduğunu söylüyorum artık."



ŞİKE TAPELERİNİ REDDETMEDİLER

"Tapeler gündeme geldiğinde ilgili şahıslar bunları hiçbir zaman reddetmedi. Bu kararları UEFA ve CAS verdi. CAS, Fenerbahçe'nin 4 maçta şike yaptığına karar verdi. CAS, Türkiye'deki karar Fenerbahçe'nin lehine dahi çıksa kararını değiştirmeyeceğini belirtiyor. UEFA ve CAS kararları asla değişmeyecek. Ceza Hukuku davası devam ediyor. CAS'ta sonuç alamazsak FIFA'ya gideceğiz. Fenerbahçe, Trabzonspor'u UEFA'ya şikayet etti. 2010- 2011 yılında UEFA bizi Avrupa Ligi'ne alıyor. Sonra Şampiyonlar Ligi'ne alıyorlar. Trabzonspor 13 yerden geçti ve hiçbir kurum bize ceza vermedi. F.Bahçe, bizi UEFA Disiplin Kurulu'na itiraz ettikleri usulsüz dinlemelerden ortaya çıkan şeylerle şikayet etti ama sonuçsuz kaldı."



İÇİMİZDE İRLANDALI BARINDIRMAYALIM!

Trabzonspor'u uçurumun kenarından aldıklarını vurgulayan Usta, camiaya da birlik çağrısı yaptı

Trabzonspor'u uçurumun kenarından döndürdüklerini belirten Muharrem Usta şunları söyledi: "Ödediğimiz maaş 48 milyon Euro idi ve 57 futbolcu vardı. 7 oyuncu aldık ve 40 oyuncu gönderdik. Ağır bedelleri olan oyunculardan sadece N'Doye kaldı. Trabzonspor kümeye gidiyordu. Buhrandan çıktık. Trabzonspor'un geleceği artık aydınlık. Gelecek yıl 50. yılımız. 50. yılda şampiyonluğa ulaşacak bir kadroyu kuracağız. İçimizdeki bir tane İrlandalı'yı barındırmayalım. Bu sene şampiyon olacak halimiz yok. Kimse havaya girmesin. Yeni bir bebek büyütüyoruz..."



YANAL VE ONUR LOCA ALDI

"Yeni yapılan Akyazı stadımız çok güzel oluyor. Locaları satıyoruz. 3 yılı KDV ile birlikte 350 bin Euro olan en pahalı 48 locadan 13 tanesini yönetim olarak aldık. Başkan olarak ilk ben aldım... 3.5 milyon Euro'yu yönetim ödedi. Bir tanesini de hocamız Ersun Yanal, bir diğerini de kaptan Onur aldı. Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Zeki Yavru da ortak bir loca aldılar."