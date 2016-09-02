Yine Kartal yine kar

UEFA, Finansal Fair Play denetimi sonrasında transferde dikkatli adımlar atan Kara Kartal, bu yaz kasasına 5.1 milyon Euro koydu

Oyuncu alımları kadar satışlarına da hız veren Beşiktaş, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da kazanç elde etmeyi başardı. UEFA ile yaptığı anlaşma nedeniyle sattığı kadar alabilen Kartal, 11.7 milyon Euro'luk oyuncu satışı yaparken, aldığı isimlere de 6.55 milyon Euro harcadı. Siyah-beyazlı takım satımlardan 5.1 milyon Euro'luk kâr elde ederken, transferi 7 milyon Euro kazançla kapatan Bursaspor sonrası en çok gelir elde eden ekip oldu. Fenerbahçe'nin 2.5 milyon Euro artı ile kapattığı dönemde, Galatasaray 4 milyon Euro eksi ile transfer dönemini sonlandırdı. Özellikle son iki dönemde transfer harcamalarına dikkat eden Türk takımları, buna rağmen beş yıllık bilançolarında halen çok eksideler. Dört büyükler 178 milyon Euro transfer alım satımlarından zarar ederken, Galatasaray 71.5 milyon Euro ile en fazla eksiye düşen ekip oldu. Galatasaray'ı 67.9 milyon Euro ile F.Bahçe takip etti.