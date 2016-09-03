Akhisar'da yeni hoca için 6 aday

Akhisar Belediyespor yönetiminin yolunu ayırdığı teknik direktörü Cihat Arslan'ın yerine 6 isim üzerinde yoğunlaştığı bildirildi.

Sosyal medyada ortaya atılan Ertuğrul Sağlam'la anlaşıldığı haberleri yalanlayan yönetim, listesine Mesut Bakkal, Samet Aybaba ve Ümit Özat'tan sonra Tolunay Kafkas, Mehmet Özdilek ve Giray Bulak'ı da ekledi. Yönetim içinde Mesut Bakkal, Tolunay Kafkas ve Mehmet Özdilek'in isimlerinin ön plana çıktığı öğrenilirken, yabancı teknik adam seçeneğinin de ağırlık kazanmaya başladığı bildirildi.



Öte yandan Cihat Arslan'ın Akhisar'da futbol oynadığı yıllarda kulüp başkanlığını yapan Halil İbrahim Doğan, "Bu kulübe Süper Lig'deki en başarılı sezonunu yaşatan bir teknik adamdan henüz 2'nci haftada vazgeçilmesi mantıklı gelmiyor" diyerek yönetimin camiayı aydınlatmasını istedi.



Bu arada yeşil siyahlı ekip, yarın İlçe Stadı'nda Bandırmaspor ile özel bir maç oynayacak. Müsabaka 17.30'da başlayacak.