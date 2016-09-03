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hazırlık maçında ile karşılaştı

  • AA
  • Giriş Tarihi: 3.9.2016 21:04
Galatasaray hazırlık maçında Boluspor ile karşılaştı
Galatasaray hazırlık maçında Boluspor ile karşılaştı

, TFF ekiplerinden ile yaptığı hazırlık maçını 1-0 kazandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen hazırlık karşılaşmasını , 31. dakikada Yasin Öztekin'in attığı golle 1-0 üstün tamamladı.

Galatasaray takımının müsabakada, Cenk Gönen (Dk. 67 Eray İşcan), Sabri Sarıoğlu, Chedjou (Dk. 46 Semih Kaya), Hakan Balta (Dk. 46 Salih Dursun), Carole (Dk. 46 Soner Gönül), Hamit Altıntop, De Jong (Dk. 46 Birhan Vatansever), Bruma (Dk. 46 Sinan Gümüş), Josue, Yasin Öztekin (Dk. 67 Kerem Çalışkan) ve Berk İsmail Ünsal 11'i ile mücadele etti.

Ayrıca, sarı-kırmızılı oyuncu Selçuk İnan'ın, sağlık ekibi ile teknik heyet arasında yapılan istişare sonunda, koruma amaçlı olarak maçta oynatılmadığı ve günü özel antrenmanla geçiren oyuncunun yarın takımla idmana çıkacağı ifade edildi.

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasındaki Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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