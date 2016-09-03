Schweinsteiger, Fenerbahçe'ye karşı yok

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi A Grubu'ndaki rakipleri Manchester United, Feyenoord ve Zorya'nın kadroları belli oldu. İngiliz ekibinde Schweinsteiger 23 kişilik listeye alınmazken, Feyenoord'da Kuyt kadroda yer buldu

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Fenerbahçe'nin rakipleri Manchester United, Feyenoord ve Zorya, futbolcu listelerini UEFA'ya bildirdi.

Sarı-lacivertliler ile aynı grupta yer alan İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, UEFA'ya ilettiği 23 kişilik kadroda Alman futbolcu Bastian Schweinsteiger'in ismini bildirmedi. İngiliz ekibinin bu sezon yaptığı sansasyonel transferler Paul Pogba ve Zlatan Ibrahimovic ise listede yer aldı.

MANCHESTER UNİTED

Manchester United'ın UEFA'ya bildirdiği 23 kişilik kadro şu şekilde oluştu:

Kaleciler: David de Gea, Sergio Romero, Sam Johnstone

Defans: Eric Bailly, Phil Jones, Marcos Rojo, Chris Smalling, Antonio Valencia, Matteo Darmian

Orta saha: Paul Pogba, Juan Mata, Jesse Lingard, Michael Carrick, Daley Blind, Ashley Young, Ander Herrera, Henrikh Mkhitaryan, Marouane Fellaini, Morgan Schneiderlin

Forvet: Memphis Depay, Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney, Anthony Martial.

FEYENOORD

Hollanda 1. Futbol Ligi takımlarından Feyenoord'un, UEFA'ya verdiği listede bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Dirk Kuyt da yer buldu.

Feyenoord'un UEFA'ya bildirdiği 22 kişilik kadro şu şekilde oluştu:

Kaleciler: Kenneth Vermeer, Warner Hahn, Brad Jones, Par Hansson

Defans: Sven van Beek, Terence Kongolo, Jan-Arie van der Heijden, Lucas Woudenberg, Miguel Nelom, Eric Botteghin

Orta saha: Marko Vejinovic, Karim El Ahmadi, Eljore Elia, Renato Tapia, Simon Gustafson, Jens Toornstra, Emil Hansson

Forvet: Dirk Kuyt, Nicolai Jorgensen, Bilal Başaçıkoğlu, Steven Berghuis, Michiel Kramer.

ZORYA

Tarihinde 5. kez Avrupa kupalarında boy gösterecek Ukrayna ekibi Zorya da UEFA'ya 24 kişilik listeyi iletti.

Zorya'nın UEFA'ya bildirdiği 24 kişilik kadro şu şekilde oluştu:

Kaleciler: Oleksii Shevchenko, Oleh Chuvayev, Igor Levchenko

Defans: Artem Sukhotskiy, Mikhail Sivakov, Artem Gordiyenko, Rafael Forster, Grigoriy Yarmash, Yevhen Tkachuk, Yevhen Opanasenko, Vyacheslav Checher, Eduard Sobol

Orta saha: Ihor Chaykovskiy, Mykyta Kamenyuka, Ivan Petriak, Ihor Kharatin, Olexander Karavaev, Zeljko Ljubenovic, Dmytro Grechyshkin

Forvet: Vladyslav Kulach, Jaba Lipartia, Paulo Victor De Menezes Melo, Denys Bezborodko, Emmanuel Bonaventure Dennis.

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda ilk maçlar 15 Eylül'de TSİ 20.00'de Feyenoord-Manchester United, Zorya-Fenerbahçe arasında oynanacak.