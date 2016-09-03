Trabzonspor Osmanlıspor maçına hazırlanıyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Osmanlıspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık bir saat süren antrenmanda, futbolcuların aerobik koşu yaptıkları belirtildi.
Açıklamada, futbolcuların yarını izinli geçirecekleri ve 5 Eylül Pazartesi akşamı çalışmalara yeniden başlayacakları kaydedildi.