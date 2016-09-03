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maçına hazırlanıyor

  • AA
  • Giriş Tarihi: 3.9.2016 12:38
Trabzonspor Osmanlıspor maçına hazırlanıyor
Trabzonspor Osmanlıspor maçına hazırlanıyor

, Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili kulübün sitesinden yapılan açıklamada, Mehmet Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık bir saat süren antrenmanda, futbolcuların aerobik koşu yaptıkları belirtildi.

Açıklamada, futbolcuların yarını izinli geçirecekleri ve 5 Eylül Pazartesi akşamı çalışmalara yeniden başlayacakları kaydedildi.

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