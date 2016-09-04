A Milli Takım'da sakatlık! Kadrodan çıkartıldı!

Hırvatistan maçının son idmanında sakatlığı nükseden Enes Ünal, kadrodan çıkarıldı.

A Milli Takımı, Hırvatistan ile yarın oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Eleme maçının hazırlıklarını Maksimir Stadyumu'nda bugün yaptığı çalışma ile tamamladı.



Antrenmanın sonlarına doğru kasığından yaşamış olduğu eski sakatlığı nükseden Enes Ünal çalışmaya devam edemedi. Yapılan ilk tetkik sonrası Ünal'ın sakatlığının Hırvatistan maçında oynamaya engel olacak ciddiyette olduğu açıklandı. Ardından Enes Ünal sağlık ekibinin önerisi doğrultusunda aday kadrodan çıkarıldı.

