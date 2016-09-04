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A Milli Takım'da sakatlık! Kadrodan çıkartıldı!

  • Giriş Tarihi: 4.9.2016 22:33

maçının son idmanında sakatlığı nükseden Enes Ünal, kadrodan çıkarıldı.

A Milli Takımı, ile yarın oynayacağı 2018 Dünya Kupası Eleme maçının hazırlıklarını Maksimir Stadyumu'nda bugün yaptığı çalışma ile tamamladı.

Antrenmanın sonlarına doğru kasığından yaşamış olduğu eski sakatlığı nükseden Enes Ünal çalışmaya devam edemedi. Yapılan ilk tetkik sonrası Ünal'ın sakatlığının Hırvatistan maçında oynamaya engel olacak ciddiyette olduğu açıklandı. Ardından Enes Ünal ekibinin önerisi doğrultusunda aday kadrodan çıkarıldı.

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