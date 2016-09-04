Advocaat'ın yerine Sneijder!

Hollanda basının, Milli Takımın teknik heyetindeki yardımcı hoca boşluğunu takım içinde Sneijder ile çözmeyi planlıyor.

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder'a Milli Takım'da yeni bir rol belirlendi. Tecrübeli oyuncunun, Dick Advocaat'ın Hollanda'daki görevinden ayrılmasının ardından onun yerine geçebileceği ifade edildi.

ADVOCAAT'IN GÖREVİ SNEIJDER'A

Hollanda basınında yer alan yorumlara göre takımın en tecrübeli ismi olan Sneijder'in oyuncular ve teknik heyet arasındaki iletişimi sağlama ve Teknik Direktör Danny Blind'i bilgilendirme görevini üstleneceği belirtildi. Buna da İsveç maçı öncesi genç takım arkadaşlarına Dünya Kupası'na katılmanın ne kadar önemli olduğunu anlatarak başladığı vurgulandı. Sneijder de konuyla ilgili olarak, "Onlara çocuk gibi davranmıyorum ama Dünya Kupası'na neden katılmamız gerektiği gerçeğini de ciddi bir şekilde anlatıyorum" dedi.

ADVOCAAT SİSTEMİ BELİRLEDİ!

TEKNİK ADAM-OYUNCU ARASI BİR ROL

Bu görevin daha önce Advocaat tarafından yürütüldüğünü belirten Hollanda basını, Sneijder'i "Teknik adamdan biraz farklı bir rol" içinde gördüklerini ifade eden yorumlara yer verdi. Milli Takımda Advocaat'ın dışında Marco Van Basten de yardımcı antrenörlük görevinden ayrılmıştı.

Hollanda ve İsveç, 6 Eylül'de karşı karşıya gelecek.

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