Defansif oyun bizi kurtarmaz

BİLGİÇ: “Hırvatlar gol atarlar. Puanı ancak biz de tabela yaparsak bulabiliriz.” ÜRÜNDÜL: “İyi bir presle rakibin organize olmasını engelleyip ani çıkışlarla gol aramalıyız.” TEKİN: “İyi savunan ve Emre Mor ile pozisyon arayan bir takım olmalıyız.”

SABAH Spor yazarları, A Milli Takım'ın Hırvatistan sınavı için 3 puanın şifrelerini verdi



SORU

A Milli Takım yarın Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor. Genç ağırlıklı ay-yıldızlı ekibin, Rusya maçını göz önüne alırsanız, Hırvatistan karşısında nasıl bir futbol bekliyorsunuz? Nasıl oynamalıyız?