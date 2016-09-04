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Defansif oyun bizi kurtarmaz

  • Giriş Tarihi: 4.9.2016
Defansif oyun bizi kurtarmaz
Defansif oyun bizi kurtarmaz

BİLGİÇ: “Hırvatlar gol atarlar. Puanı ancak biz de tabela yaparsak bulabiliriz.” ÜRÜNDÜL: “İyi bir presle rakibin organize olmasını engelleyip ani çıkışlarla gol aramalıyız.” TEKİN: “İyi savunan ve Emre Mor ile pozisyon arayan bir takım olmalıyız.”

SABAH Spor yazarları, A Milli Takım'ın Hırvatistan sınavı için 3 puanın şifrelerini verdi

SORU
A Milli Takım yarın Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor. Genç ağırlıklı ay-yıldızlı ekibin, maçını göz önüne alırsanız, Hırvatistan karşısında nasıl bir futbol bekliyorsunuz? Nasıl oynamalıyız?

HIRVATİSTAN MAÇI 11'İNE 2 SÜRPRİZ İSİM

Ömer ÜRÜNDÜL
Kanatları iyi kapatmalıyız
Hazırlık maçlarıyla resmi maçlar çok farklı. Yarın Hırvatistan ile önemli bir deplasman maçına çıkacağız. Rakibimizin gücü belli. Biz de değişik bir kadro yapılanması içine girdik. Bana göre Hırvatistan şu anda hem fiziksel hem de zihinsel olarak tam hazır değil. Biz de bu maçta bütün hırsımız ve oyun disiplinimizle mücadele edeceğiz. Bütün temennim Dünya Kupası elemelerine iyi bir başlangıç yapmak. Eğer grubun bir numaralı favorisinden deplasmanda iyi bir sonuç alırsak büyük bir kazanç olur. Günümüz futbolunda bir gerçek var. O da toplu savunma ve toplu hücumu iyi yapabilmek. Oyun sistemi oturduğundan rakip oyuna hükmedecek, biz ise onların iyi bir presle organize olmalarını engellemek zorundayız. Ondan sonra da ani çıkışlarla gol aramalıyız. Rakibin kanat ataklarını da iyi kapatmamız lazım. Ama en çok dikkat etmemiz gereken ise duran toplar.

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