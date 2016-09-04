Eski talebesi hocasını unutmadı

Galatasaray’ın eski yıldızı Felipe Melo, A Milli Takım Futbol Direktörü Fatih Terim’in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Serie A ekiplerinden Inter'in Brezilyalı yıldızı Felipe Melo, kişisel Instagram hesabı üzerinden Galatasaray'da forma giydiği yıllarda çalıştığı hocalarından Fatih Terim'in doğum gününü kutladı. Melo, "Bugüne kadar çalıştığım en iyi teknik direktör. Umarım sizinle tekrar çalışma fırsatı bulurum. Nice mutlu, sağlıklı, başarılı senelere. İyi ki doğdun Hocam." paylaşımında bulundu. Brezilyalı oyuncu bu notla birlikte, sarı-kırmızılılarda forma giydiği dönem Fatih Terim ile aynı karede oldukları bir de fotoğraf paylaştı.