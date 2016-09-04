Hollanda'dan şok yazı: "Dick güvenilmez bir adam"

Hollandalı eski futbolcu, Telegraaf yazarı Wim Kieft, Dick Advocaat hakkında sert bir yazı kaleme aldı.

Hollanda'nın Telegraaf gazetesi yazarlarından Wim Kieft, Dick Advocaat hakkında sert ifadeler kullandı.

Kendisi de eski bir futbolcu olan ve Ajax, PSG, Bordeaux, PSV gibi takımların formasını giyen Kieft, Advocaat'ın Hollanda Milli Takımındaki görevini bırakıp Fenerbahçe'ye gitmesini eleştirdi. Kieft, Marco Van Basten'in de Advocaat gibi Hollanda'daki yardımcılık görevinden ayrılması üzerine yazdığı yazıda, sorumluluk verilen bu isimlerin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.

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'DICK GÜVENİLMEZ BİR ADAM'

Kieft, Advocaat için, "O adam güvenilirliğini kaybetmişti. Para için sorumluluklarını bırakmıştı. Belçika ve Avustralya'ya gittiğinde bunu görmüştük. Sözlerinde durmadı. Dick güvenilmez bir insan." ifadelerini kullandı.

Advocaat, Hollanda Milli Takımında Danny Blind'in yardımcılığını yaparken Fenerbahçe'den gelen teklif üzerine bu görevinden ayrılmış ve sarı lacivertli takımın başına geçmişti.

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