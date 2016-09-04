O taraftar yine maç izlerken yakalandı!

2016-2017 Futbol sezonunda, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi ve Holiganizmle Mücadele kapsamında 'Spor Müsabakalarını Seyirden Men' cezası bulunan 17 yaşındaki O.M. gözaltına alındı.

Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından O.M.'nin dün Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup'ta Anadolu Üsküdar 1908 ile Ofspor maçına gelerek kağıt bilet ile giriş yaptığı tespit edilerek gözaltına aldı.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA HAKEME SALDIRMIŞTI

O.M.'nin Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nde yapılan detaylı incelemesinde 24 Nisan Pazar günü Trabzon Avni Aker Stadyumu'nda oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakasında sahaya girip müsabakanın 5. hakemi Volkan Bayarslan'a saldırarak müsabakanın tatil edilmesine sebep olan kişi olduğu ortaya çıktı.

SAVCININ TALİMATIYLA CEZASI KATLANDI, DAVASI DEVAM EDİYOR

Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri durumu bildirdiği savcının talimatıyla O.M.'nin Trabzon'da devam eden davasında 'Spor Müsabakalarını Seyirden Men' cezası olduğu halde maça girdiği için Trabzon'da görülen davasına cezanın ihlal edilmesinin de katlanarak ekleneceği, tutuksuz yargılanmasının devam edileceği yönünde talimat vermesinin ardından serbest bırakıldı.