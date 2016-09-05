FIFA'dan Kosovalı 6 futbolcuya izin

FIFA, Kosova Milli Takımı'nın, 6 futbolcuyu daha kadroya dahil etmesini onayladı.

FIFA, mayıs ayında üyeliğe kabul ettiği Kosova Milli Takımı'nın, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında oynayacağı Finlandiya maçına saatler kala 6 futbolcunun daha kadroda yer almasına izin verdi.

Kosova Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, 6 futbolcunun daha Kosova'yı temsilen sahada bulunabileceğiyle ilgili FIFA'dan belgelerin geldiği bildirildi.

Kaleci Samir Ujkani, Milot Rashica, Amir Rrahmani, Valon Berisha, Kasımpaşa'da oynayan Herolind Shala ve Atiker Konyaspor forması giyen Alban Meha'nın oynanacak Finlandiya maçı kadrosunda yer alabileceği kaydedildi.

Öte yandan, tarihinde ilk defa FIFA tarafından düzenlenen bir organizasyonda resmi maça çıkacak Kosova'da, oyuncuların karardan çok memnun oldukları belirtildi.

FIFA, daha önce 15 futbolcunun Kosova'yı temsil etmesini onaylamıştı.

Kosova, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin de yer aldığı I Grubu'nda bulunuyor. Kosova ayrıca grupta, Finlandiya, Ukrayna, Hırvatistan ve İzlanda ile de mücadele edecek.

Kosova Milli Takımı ilk maçında bugün TSİ 21.45'te deplasmanda Finlandiya ile karşılaşacak.