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Tudor'un takımına güveni tam

  • Giriş Tarihi: 5.9.2016 19:17
Tudor'un takımına güveni tam
Tudor'un takımına güveni tam

Kardemir Teknik Direktörü Tudor, "Sahaya kendi oyunumuzu yansıtırsak, istediğimiz sonuçları alacağımızı düşünüyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir 'un teknik direktörü Igor Tudor, hafta sonu deplasmanda oynayacakları maçında, kendi oyunlarını sahaya yansıtarak, istedikleri sonucu alacaklarını söyledi.

Tudor, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli maçlar nedeniyle lige ara verildiğini hatırlatarak, Beşiktaş maçı hazırlıklarına günde çift antrenmanla devam ettiklerini belirtti.

Giresunspor ile dün hazırlık maçı yaptıklarını ve takımın günü izinli geçirdiğini kaydeden Tudor, "Yarın hazırlıklara yeniden başlayacağız. Beşiktaş, ligin güçlü ekiplerinin başında geliyor. Bizim için kolay bir maç olmayacak ancak ekibime güveniyorum." diye konuştu.

"Yeni kurulan bir ekibiz ve bize zaman lazım." diyen Tudor, "Her geçen hafta daha iyi olacak. Sahaya kendi oyunumuzu yansıtırsak, istediğimiz sonuçları alacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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