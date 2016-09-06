Beşiktaş salonda çalıştı

Beşiktaş, Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Antrenmana tedavisi devam eden Aras Özbiliz ile milli takımlarda olan Cenk Tosun, Olcan Şahan, Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson ve Dusco Tosic katılmadı. Denge ve kuvvet çalışması yapan futbolcular antrenmana salonda yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Siyah-beyazlı futbolcular daha sonra istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak denge, kuvvet ve kondisyon çalışması yaptı.



Beşiktaş, Karabükspor hazırlıklarına bu akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.