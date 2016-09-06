Büyükşehir Gaziantepspor seri galibiyet peşinde

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor'un basın sözcüsü İbrahim Açıkgöz, ligin 3. haftasında konuk edecekleri Adana Demirspor karşısında alacakları puanlarla çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin geride kalan haftalarında 4 puan toplayan ve oynadıkları futbol kalitesiyle takdir edilen bir kulüp olarak dikkati çektiklerini belirtti.

Kaliteli futbol anlayışlarını sürdürmek istediklerini anlatan Açıkgöz, şöyle konuştu:

"Güzel bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Bunun için de öncelikle Adana Demirspor karşısında alacağımız puanlarla çıkışımızı sürdürmeliyiz. Teknik heyetimiz bununla ilgili önemli çalışmalar yapıyor. Futbolcularımız da konunun bilincinde. Takımımızdaki moral ve motivasyon şükürler olsun iyi. İnşallah taraftarımızın desteğiyle güzel sonuçlar elde edeceğiz."

Açıkgöz, arife günü gerçekleştirilecek maça tüm Gazianteplileri davet ederek, "Taraftarımız, bizim itici gücümüz olsun. Onlarla beraber güzel sonuçlar elde edelim. Bu noktada taraftarımızın da elinden gelen desteği sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.