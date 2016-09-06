Çalımbay: "Çok iyi oyuncularımızı kaybettik"

Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında Medipol Başakşehir ile mücadele edecek Kasımpaşa'da teknik direktörü Rıza Çalımbay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kemerburgaz Tesisleri'nde Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları öncesinde konuşan Çalımbay, Trabzonspor ve Adanaspor maçlarında sahaya istediklerini yansıtamadıklarını dile getirdi.

Trabzonspor maçında kendi hatalarından dolayı mağlup duruma düştüklerini ifade eden Rıza Çalımbay, "Ama mücadele olarak her konuda gayet iyiydik. Adana maçı 20 dakika çok iyiydi. Belki de çok farklı kazanacağımız bir maçtı. Geç gelen transferlerden dolayı maalesef istediğimiz şekilde bitiremedik" dedi.

"ÇOK İYİ OYUNCULARIMIZI KAYBETTİK"

Lacivert-beyazlı ekipte hala sakat ve hazır olmayan oyuncular olduğunu söyleyen Çalımbay, "3 aydan beri çalışmamış arkadaşlarımız var. Hem lig maçını oynuyoruz hem o arkadaşları da iyi bir duruma getirmeye çalışıyoruz. Bize bir kere zaman lazım. Her şeyden önce bizim zamana çok ihtiyacımız var. Elimizdeki kadroyu koruyup 4-5 tane oyuncu alabilseydik şu anda biz ligde Şampiyonlar Ligi'ne oynayan takımlardan bir tanesi olacaktık. Ama maalesef çok iyi oyuncularımızı kaybettik. Onların yerine aldığımız arkadaşları da çok geç aldık. Geçen seneye göre mutlu musunuz derseniz değiliz. Bu sene yine de hedefimiz ligi çok iyi bir yerde bitirmek" şeklinde konuştu.

"MİLLİ TAKIM ARASI İYİ GEÇMEDİ"

Milli Takım arasının sakat ve milli takıma giden oyunculardan dolayı iyi geçmediğini aktaran Rıza Çalımbay, "Hazır olmayan arkadaşlar açısından biraz iyi geçti. Ama Sivas maçında Ferhat, Koita ve Frank sakatlandı. Zaten Koita daha maça çıkmadan sakatlandı. Frank bizim için en çok şey beklediğimiz arkadaşımız. Bir türlü gelmedi takıma sakat ve sıkıntıları var. Hazır değil. Onun için de bu sıkıntıları yaşayacağız. Biraz önce söylediğim gibi bize zaman lazım. İnşallah arkadaşlarımızdan beklediğimiz performansı alabilirsek o zaman bir sıkıntımız olmayacak. Bu arkadaşlarımızın çoğu zaten Türkiye ligini bilmiyor. Bir de bizim en büyük sıkıntımız ligin başlamasına 1 hafta kala oyuncu aldık" diye konuştu.

"EN İYİSİNİ YAPACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

'Takımın istediğiniz seviyeye gelmesi için bir süre var mı' sorusuna ise Çalımbay şu cevabı verdi: "Aslında kafamızda süre olmaması gerekiyor. Bizim bunların hepsini baştan almamız gerekiyordu ama yapamadık, olmadı. Sonradan geldi hepsi. Futbolcu aldık hemen oynayacak diye bir şey yok. Görüyorsunuz 3 büyük takımlarda belki bizim 10 katına transfer yapıyorlar ama oynatamıyorlar 2-3 hafta. Çünkü uyum süreci var. Ben biraz önce takıma yeni katılan Samuel'le konuştum. 'Sen bu musun' dedim. 'Yok. Ben takımı tanımıyorum ki' dedi. 'Kimseyi bilmiyorum' dedi. Adam haklı bir şey diyemiyorsun. O da süre istiyor. Biz de vereceğiz ama tabi lig beklemiyor. Maçları görüyorsunuz çok zor maçlarımız oluyor. Şimdi Başakşehir ardından Fenerbahçe sonra Bursa deplasmanı. Bunların hepsi zor geçecek maçlar ama artık bundan sonra fark etmiyor, transfer kapandı. O yüzden elimizdeki arkadaşlarımızla biz en iyisini yapacağımıza inanıyoruz."