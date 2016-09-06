Durica'dan Skrtel'e destek, hakeme tepki!

Slovakya Milli Takımı forması giyen Trabzonsporlu Durica, Fenerbahçeli Skrtel'in kırmızı kart gördüğü İngiltere maçının hakemini eleştirdi.

Slovakya Milli Takımının tecrübeli futbolcusu Jan Durica, İngiltere maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonsporlu yıldız oyuncu, İngiltere ile oynadıkları Dünya Kupası Grup Eleme maçının hakem tarafından katledildiğini ima ederken, "Dünya Kupası için sadece bir yer var. Orada neden İngiltere varken Slovakya gitsin ki? Tabii ki daha güçlü takımları isteyecekler. Muhtemelen hakem de bunun nasıl yapılacağını iyi biliyor" dedi.

Durica, Fenerbahçeli Skrtel'in kırmızı kart gördüğünü pozisyonda takım arkadaşına destek çıkarken, "Hakem Skrtel'in faul yapmasını bekledi. Bu durum çok mutsuz edici." dedi.

Durica ayrıca İngiltere'nin maçı kazanmayı hak etmediğini söyledi. İngiliz basını ise Durica'nın hakem hakkındaki sözleri nedeniyle FIFA tarafından sorgulanabileceği hatta ceza alabileceğini iddia etti.

Dünya Kupası Grup Eleme maçında İngiltere, uzatma dakikalarında bulduğu golle 10 kişilik Slovakya'yı 1-0 yenmişti.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor Dış Haberler