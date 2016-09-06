ARKADAŞINA GÖNDER Durica'dan Skrtel'e destek, hakeme tepki!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Durica'dan Skrtel'e destek, hakeme tepki!

  • SABAH İNTERNET
  • Giriş Tarihi: 6.9.2016 16:00 Güncelleme Tarihi: 6.9.2016 17:27
Durica'dan Skrtel'e destek, hakeme tepki!
Durica'dan Skrtel'e destek, hakeme tepki!

Slovakya Milli Takımı forması giyen Trabzonsporlu Durica, Fenerbahçeli Skrtel'in kırmızı kart gördüğü maçının hakemini eleştirdi.

Slovakya Milli Takımının tecrübeli futbolcusu Jan Durica, maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonsporlu yıldız oyuncu, ile oynadıkları Dünya Kupası Grup Eleme maçının hakem tarafından katledildiğini ima ederken, "Dünya Kupası için sadece bir yer var. Orada neden İngiltere varken Slovakya gitsin ki? Tabii ki daha güçlü takımları isteyecekler. Muhtemelen hakem de bunun nasıl yapılacağını iyi biliyor" dedi.

Durica, Fenerbahçeli Skrtel'in kırmızı kart gördüğünü pozisyonda takım arkadaşına destek çıkarken, "Hakem Skrtel'in faul yapmasını bekledi. Bu durum çok mutsuz edici." dedi.

Durica ayrıca 'nin maçı kazanmayı hak etmediğini söyledi. İngiliz basını ise Durica'nın hakem hakkındaki sözleri nedeniyle FIFA tarafından sorgulanabileceği hatta ceza alabileceğini iddia etti.

Dünya Kupası Grup Eleme maçında İngiltere, uzatma dakikalarında bulduğu golle 10 kişilik Slovakya'yı 1-0 yenmişti.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor Dış Haberler

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.