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Fernandao'nun rüyası erken bitti

  • Giriş Tarihi: 6.9.2016 17:58
Fernandao'nun rüyası erken bitti
Fernandao'nun rüyası erken bitti

Gazetesi'nde bugün yayımlanan röportajında "Avrupa'da büyük başarılar hedefliyoruz" açıklaması yer alan Brezilyalı futbolcu Jose Fernandao, aynı gün Sarı-lacivertli takımın Avrupa Ligi kadrosuna dahil edilmedi.

'nin Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği 22 kişilik kadrosu bugün belli olurken, kadroya Jose Fernandao ve Aatif Chahechouhe'nun alınmaması gündeme oturdu. Kulübü'nün resmi internet sitesinde, Fernandao'nun Fenerbahçe Gazetesi'ne verdiği röportaj yayımlanırken, Brezilyalı oyuncunun, "Avrupa'da büyük başarılar hedefliyoruz" açıklaması dikkat çekti.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU... FERNANDAO'NUN AÇIKLAMASI

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