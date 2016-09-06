Fernandao'nun rüyası erken bitti

Fenerbahçe Gazetesi'nde bugün yayımlanan röportajında "Avrupa'da büyük başarılar hedefliyoruz" açıklaması yer alan Brezilyalı futbolcu Jose Fernandao, aynı gün Sarı-lacivertli takımın UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil edilmedi.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği 22 kişilik kadrosu bugün belli olurken, kadroya Jose Fernandao ve Aatif Chahechouhe'nun alınmaması gündeme oturdu. Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinde, Fernandao'nun Fenerbahçe Gazetesi'ne verdiği röportaj yayımlanırken, Brezilyalı oyuncunun, "Avrupa'da büyük başarılar hedefliyoruz" açıklaması dikkat çekti.İŞTE FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU... FERNANDAO'NUN AÇIKLAMASI