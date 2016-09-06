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Ghilas'ın hedefi 20 gol

  • Giriş Tarihi: 6.9.2016 15:28
Ghilas'ın hedefi 20 gol
Ghilas'ın hedefi 20 gol

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden spor'un Cezayirli forvet oyuncusu , yeni sezonda 20 gol atmayı hedeflediğini söyledi.

Portekiz'in Porto takımından transfer edilen Ghilas, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımının başarısı için çok çalışacağını belirtti.

Kendisi ve takımı için güzel bir sezon dileğinde bulunan 26 yaşındaki futbolcu, "spor için elimden geleni yapacağım. Her golcünün olduğu gibi benim de bir hedefim var. Hedefim 20 gol." dedi.

'a transfer sürecinden de bahseden Ghilas, şöyle konuştu:

"Gaziantep, bilmediğim bir yerdi. Transfer öncesinde açıkçası kararsız kaldım. O yüzden öncelikle ailemle, menajerimle ve kardeşimle konuşmak için zaman istedim. Onlarla konuştuktan sonra ikna oldum, geldim ve imzayı attım. Her şeyden önce arkadaşlarım, hocamız beni çok iyi karşıladı. Çok güzel bir tesisimiz var. İnşallah benim için iyi bir sezon olur."

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