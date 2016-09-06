Manisaspor'da 10 numara sıkıntısı

Manisaspor'da forvet arkasında görev yapan 10 numara pozisyonundaki 2 futbolcudan önce Uğur Pamuk'un, ardından Timur Karagülmez'in çapraz bağlarının kopması, teknik direktör Koray Palaz'ı sıkıntıya soktu.

Forvette Novillo, Mertan, Bahattin, Konde, Bakaki, Ozan Sol, Gbakle, Ömer Buğdaycı gibi alternatifleri bulunan Koray Palaz, bu oyunculardan birini 10 numara pozisyonunda değerlendirip, sorunu çözmek istiyor.

Bu arada cumartesi günü evinde oynayacağı Eskişehirspor maçına hazırlanan siyah beyazlı ekipte cezalı olan Berk'in yerine Emre Öztürk'e forma vermeye hazırlanan Koray Palaz, sağ bekte ise Ümit Yasin ile Sangare arasında tercih yapacak. Sezon başında Avustralya'nın Melbourne City takımından transfer edilen Harry Novillo da zorlu randevuda ilk kez forma şansı bulacak. Antrenmanlarda son derece hırslı görünen Novillo, takımının en büyük gol silahı olacağını söyledi.