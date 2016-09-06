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Nizam, 'da mutlu

  • AA
  • Giriş Tarihi: 6.9.2016 11:19
Musa Nizam, Gaziantepspor'da mutlu
Musa Nizam, Gaziantepspor'da mutlu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden 'un, 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Nizam, kırmızı-siyahlı ekibi tercih ettiği için mutluluk duyduğunu söyledi.

Nizam, 'da fazla forma şansı bulamadığı için başka bir kulüpte oynamaya karar verdiğini, tercihini de 'dan yana kullandığını belirtti.

Kırmızı-siyahlı ekipte bulunmaktan mutluluk duyduğunu aktaran 25 yaşındaki oyuncu, kulüpteki arkadaşlık ortamının beklentisinin üzerinde olduğunu ifade etti.

Trabzonspor'daki son 2 ayında takımdan ayrı çalıştığını hatırlatan Musa Nizam, "İdman yapıyordum ama takımla çalışmak farklı. Buraya geldikten sonra 3-5 gündür takımla antrenman yapıyorum. Yavaş yavaş hazır duruma geleceğim. Hocamız görev verirse oynamak istiyorum." diye konuştu.

Musa Nizam, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında konuk olacakları Adanaspor karşısında galip geleceklerinden emin olduğunu sözlerine ekledi.

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